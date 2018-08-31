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31.08.2018
Военное обозрение

Пентагон: Индия поплатится санкциями за С-400

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Вашингтон обеспокоен планами Нью-Дели закупить в России зенитные комплексы С-400, и допускает введение санкций в отношении индийский компаний и организаций, передает РИА Новости заявление помощника главы Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Рэндалла Шривера.

http://www.globallookpress.com

По словам Шривера, выступавшего в Центре Карнеги, он не может дать гарантий тому, что Индия не подпадет под санкции, предусмотренные законом CAATSA. Вряд ли будет сделано исключение, если президент увидит, что Нью-Дели закупает у русских новые системы и потенциал.

Помощник министра пояснил, что в первую очередь речь идет о российских зенитных системах С-400, поставки которых в Индию могут начаться в 2020 году в соответствии с межправительственным соглашением.

При этом он отметил, что Вашингтон согласен оставить в прошлом оборонные связи Индии с РФ, но в будущем хотел бы переориентировать индийские власти на себя.

США хотели бы вести диалог с Индией не о прошлом, а о будущем. Посмотрите на будущее России, на ее демографию, например. Не думаю, что с этой страной можно иметь стратегическое партнерство. Америка может быть лучшим, более надежным партнером, заявил Шривер.

Напомним, согласно американскому закону CAATSA, Вашингтон может вводить санкции в отношении третьих стран, решившихся на покупку российского оружия. При этом администрация вправе делать исключения для отдельных государств. Ранее в Госдепе заявляли, что уже убедили ряд стран отказаться от военных контрактов с Москвой на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

30.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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