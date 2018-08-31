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31.08.2018
Военное обозрение

В ожидании удара. Сирия развернула ЗРК "Печора-2М"

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Средства противо-воздушной обороны Сирийской арабской республики приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне угрозы нанесения удара по сирийской территории ракетами американской коалиции. Наряду с широко разрекламированными комплексами "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", сирийская армия развернула комплексы"Печора-2М", пишет "РГ" со ссылкой на местные источники.

https://twitter.com/Syr_Mil_Wik

Модернизированные с помощью российских специалистов зенитно-ракетные комплексы "Печора-2М" получили возможность поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты различного предназначения, в том числе изготовленные с применением технологии "Стелс". Дальность поражения составляет 28 километров, высота максимальная - 25 км, минимальная - 20 метров. Скорость поражаемой цели может достигать 1000 м/сек.

Всего на данный момент в сирийской правительственной армии находятся 12 комплексов "Печора-2М", модернизированных при помощи российских военных и инженеров. При модернизации сирийских ЗРК были применены современные цифровые технологии, позволившие значительно повысить эффективность применения комплексов при выполнении задач ПВО.

Зенитно-ракетный комплекс "Печора-2М" располагается на полноприводном шасси МЗКТ-8021 с колесной формулой 6х6, что позволяет установке сменить место расположения при угрозе ответного удара со скоростью до 60 км/час.

30.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
Печора-2М
Проекты
Бук ЗРК
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