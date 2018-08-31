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31.08.2018
Военное обозрение

Американский эксперт раскритиковал Россию за "фантастическое" оружие

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Двуногий робот "Игорек" и активный экзоскелет с электромоторами, представленные на форуме "Армия-2018", никакого отношения к реальному оружию не имеют, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Тайлера Роговей.

https://www.youtube.com

Говоре о роботе, Роговей отметил, что компания-разработчик ("Калашников") "застряла в плохой аппроксимации научно-фантастического меха (перспективных передвигающихся на двух ногах роботов)". По его словам, у такого оружия сегодня нет применения, но если даже бы и было, то российскому ОПК выпуск подобной техники не по карману.

Он повторил расхожую на Западе версию о том, что Россия из-за отсутствия средств отказалась от серийного производства "Арматы" и самолетов пятого поколения Су-57, отдав предпочтение ракетному вооружению.

По мнению Роговея, большая часть российских робототехнических комплексов – на самом деле простые "радиоуправляемые приспособления", используемые в рамках информационной войны.

Искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, заявил он, добавив, что в робототехнике Россия намного отстает от США.

По такому же принципу эксперт охарактеризовал и экзоскелет с электромоторами. По его словам, в реальности, это всего лишь обычный костюм.

При этом в заключение Роговей отметил, что в последнее время стало труднее добраться до истины, рассматривая лишь внешние признаки изделий, потому что в каждой дезинформации всегда есть доля истины.

30.08.2018
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США
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ПАК ФА
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