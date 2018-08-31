Береговая охрана Филиппин приняла последние два корабли класса "Парола"

ЦАМТО, 30 августа. Береговая охрана Филиппин приняла на вооружение девятый и десятый многоцелевые патрульные корабли MRRV класса "Парола" (Parola), построенные японской компанией Japan Marine United Corporation (JMUC).

По информации ресурса Mintfo.com, церемония принятия последних двух кораблей класса "Парола", получивших наименования (MRRV-4410) "Багакай" (Bagacay) и (MMRV-4411) "Кейп Энгано" (Cape Engano), состоялась 23 августа.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Филиппины подписали с Японским агентством международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) соглашение о предоставлении ссуды на совершенствование возможностей Береговой охраны страны. В 2015 году Министерство транспорта и связи Филиппин заключило с компанией JMUC контракт на поставку десяти 44-метровых кораблей. Финансирование поставки осуществлялось, в основном, за счет средств японской программы содействия развитию ODA (official development assistance). Ссуда Японского агентства международного сотрудничества составила 7,374 млрд. филип. песо из общей стоимости 8,808 млрд. песо (181 млн. долл. на момент подписания). Оставшиеся средства, 1,434 млрд. песо, выплатили сами Филиппины.

Головной корабль серии, MRRV-4401 "Туббатаха", прибыл на Филиппины 18 августа 2016 года и в октябре вошел в боевой состав флота Береговой охраны. Девятый корабль MRRV прибыл на Филиппины в мае 2018 года.

Корабли предназначены для охраны правопорядка и обеспечения безопасности на море, перевозки персонала и грузов, проведения поисково-спасательных операций, охраны рыболовства, пожаротушения, защиты окружающей среды.

Корабли MRRV строились на базе проекта патрульного корабля класса "Райзан" (Raizan), которые в настоящее эксплуатируются Береговой охраной Японии. Длина корабля MRRV составляет 44 м, ширина – 7,5 м, осадка – 4 м, экипаж – 25 человек, в том числе пять офицеров. Корабль оснащен двумя двигателями MTU 12V 4000 M93L мощностью 2580 кВт. Максимальная скорость составляет 27 узлов, крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль. В кормовой части может быть размещена одна надувная шлюпка с жестким корпусом.

MRRV разработан с учетом возможности размещения вооружения в носовой части, но пока информация о вооружении кораблей не раскрывается.