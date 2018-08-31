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31.08.2018
ЦАМТО

Ангола заинтересована в приобретении в Германии военно-морской техники

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Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг"
Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг".
Источник: Ein Dahmer/Wikimedia.org

ЦАМТО, 30 августа. Президент Анголы Жуан Мануэл Гонсалвиш Лоренсу посетил Германию с официальным визитом. Основной темой переговоров стало привлечение инвестиций и передовых технологий в промышленность (в том числе оборонную) и сельское хозяйство.

Как сообщает Deutsche Welle German Radio, в ходе двухдневного визита в Германию ангольский президент обсудил вопрос о приобретении Анголой военно-морской техники немецкого производства.

По его словам, ангольское правительство хотело бы приобрести военные корабли, либо, при невозможности такой сделки, закупить электронные средства наблюдения для контроля обширной морской границы страны.

Это не первый визит Жуана Лоренсу в Берлин. В 2014 году, будучи министром обороны, он подписал соглашение о сотрудничестве с Германией и еще тогда проявил интерес к закупке военных кораблей.

За три года до этого канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Берлин ангольской делегации предложила продать Анголе военные корабли, однако немецкая оппозиция резко раскритиковала это предложение, поэтому оно так и не было реализовано.

На текущей встрече Ангела Меркель заявила, что готова обсудить широкий спектр вопросов в сфере обороны с Анголой.

Ангола является вторым по величине экспортером нефти в Африке после Нигерии. Данная статья является основным источником доходов страны. Столкнувшись с падением цен на сырье и задолженностью перед Китаем в размере 21,5 млрд. долл., Ангола в настоящее время пытается диверсифицировать торговые связи. Германия пообещала оказать помощь африканской стране.

В этом году расходы на оборону Анголы составляют 21% от государственного бюджета. На образование выделено 11,3%, на здравоохранение – 7,4%. Немецкая оппозиция, со своей стороны, продолжает критиковать Анголу за чрезмерный оборонный бюджет и крупные закупки вооружения.

30.08.2018
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Ангола
Германия
Китай
Нигерия
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