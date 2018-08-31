Войти
31.08.2018
ТАСС

Рогозин: план финансового оздоровления Центра Хруничева отправлен в кабмин

216
0
0
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Контроль за его выполнением будет ежеквартальный, отметил генеральный директор Роскосмоса

КЛИН /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. План финансового оздоровления московского Центра им. М. В. Хруничева, который производит ракеты "Протон" и "Ангара", отправлен в правительство 27 августа. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я отправил 27 августа план финансового оздоровления Центра Хруничева в правительство. Контроль за его выполнением будет ежеквартальный", - сказал Рогозин.

По его словам, на безубыточность предприятия планируется выйти в 2022 году.

Центр им. М. В. Хруничева располагает заказами на изготовление 71 носителя, добавил также Рогозин.

"У Центра сейчас есть заказ на 71 ракету ", - сказал он.

Генеральный директор Роскосмоса также отметил, что госкорпорация рассчитывает расплатиться с долгами Центра Хруничева за три года.

"Мы видим, когда нам нужно платить по кредиту, мы провели с банками необходимую работу, они понимают, какую работу мы ведем. Мы планируем, что не разово покроем всю сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами", - сказал он.

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
28.08.2018
Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет "Ангара"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
01.08.2018
Для тех, кто верит в "Ангару" и недолюбливает SpaceX
01.08.2018
Производство двигателей для "Протонов" свернут к концу года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?