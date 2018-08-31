Рогозин: план финансового оздоровления Центра Хруничева отправлен в кабмин

Контроль за его выполнением будет ежеквартальный, отметил генеральный директор Роскосмоса

КЛИН /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. План финансового оздоровления московского Центра им. М. В. Хруничева, который производит ракеты "Протон" и "Ангара", отправлен в правительство 27 августа. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я отправил 27 августа план финансового оздоровления Центра Хруничева в правительство. Контроль за его выполнением будет ежеквартальный", - сказал Рогозин.

По его словам, на безубыточность предприятия планируется выйти в 2022 году.

Центр им. М. В. Хруничева располагает заказами на изготовление 71 носителя, добавил также Рогозин.

"У Центра сейчас есть заказ на 71 ракету ", - сказал он.

Генеральный директор Роскосмоса также отметил, что госкорпорация рассчитывает расплатиться с долгами Центра Хруничева за три года.

"Мы видим, когда нам нужно платить по кредиту, мы провели с банками необходимую работу, они понимают, какую работу мы ведем. Мы планируем, что не разово покроем всю сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами", - сказал он.