Рогозин: на МКС произошла утечка воздуха

Это случилось ночью и утром. Проблема была решена, отметил генеральный директор Роскосмоса

КЛИН /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции (МКС), но проблема уже решена. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС - падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка", - сообщил он. "Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему", - уточнил Рогозин.