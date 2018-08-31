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31.08.2018
ТАСС

Рогозин: на МКС произошла утечка воздуха

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Это случилось ночью и утром. Проблема была решена, отметил генеральный директор Роскосмоса

КЛИН /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции (МКС), но проблема уже решена. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС - падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка", - сообщил он. "Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему", - уточнил Рогозин.

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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