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31.08.2018
Российская газета

Гладкоствольный карабин на базе винтовки СВД создали в России

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Карабин TG3
Карабин TG3, выполненный в дизайне легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Источник: rg.ru

Концерн "Калашников" представили новый карабин TG3, выполненный в дизайне легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Масса карабина с заряженным магазином - 3,9 килограмма. Общая длина составляет 1225 миллиметров, длина ствола - 620 миллиметров.

На боковой кронштейн можно установить оптический прицел, а приклад со съемной щекой выполнен из фанеры.

В оружии применяется патрон 9,6/53 Lancaster, в магазине помещается 5 патронов.

Как отмечает ресурс "Калашников-media", канал ствола карабина имеет сверловку типа "Ланкастер", оружие с таким типом канала в России относится к гладкоствольному.

В ближайшее время карабин TG3 будет запущен в серийное производство.


Тимур Алимов

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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