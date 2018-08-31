Гладкоствольный карабин на базе винтовки СВД создали в России
Карабин TG3, выполненный в дизайне легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Источник: rg.ru
Концерн "Калашников" представили новый карабин TG3, выполненный в дизайне легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Масса карабина с заряженным магазином - 3,9 килограмма. Общая длина составляет 1225 миллиметров, длина ствола - 620 миллиметров.
На боковой кронштейн можно установить оптический прицел, а приклад со съемной щекой выполнен из фанеры.
В оружии применяется патрон 9,6/53 Lancaster, в магазине помещается 5 патронов.
Как отмечает ресурс "Калашников-media", канал ствола карабина имеет сверловку типа "Ланкастер", оружие с таким типом канала в России относится к гладкоствольному.
В ближайшее время карабин TG3 будет запущен в серийное производство.
Тимур Алимов
30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Компании
Похожие новости
loading...