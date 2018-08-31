Тульский конструктор рассказал о создании легендарной зенитки

Ведущий инженер- конструктор КТЦ оборонного "Туламашзавода" Владимир Петрович Никишин свой 76 день рождения отметил на рабочем месте - за кульманом. Его секрет активного долголетия состоит из трех постулатов: физический труд, постоянная тренировка ума и единение с природой.

Внедрял "Каштан" в серию

Владимир Никишин пришел на завод в далеком 1965 году после вуза и всю жизнь отдал пушкам. Молодым специалистом он начинал с работы по конструкторско-технологической отработке 23 миллиметровых автоматов 2А7 для зенитной самоходной установки "Шилка" и 2А14 для спаренной установки ЗУ-23. При его непосредственном участии совместно с главным конструктором пушек "ЦКИБ СОО" Афанасьевым была проведена модернизация этих автоматов, которые поставлялись в сухопутные войска СССР и за рубеж. Работа завершилась успешно, и автоматам был присвоен индекс 2А7М, 2А14М. Это стало началом творческого пути в создании новых эффективных технических решений молодого конструктора.

Потом были уникальные скорострельные пушки, обогнавшие по темпу стрельбы американские аналоги. Особая страница в биографии - конструкторско-технологическая отработка зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Каштан" в 1980-х годах (его можно видеть на всех фотографиях военных кораблей - от тяжелых атомных ракетоносцев до сторожевых). Никишин возглавлял группу по внедрению "Каштана" в серию. Колоссальная работа завершилась успешными испытаниями, а его оригинальные технические решения впоследствии были защищены патентами. На счету оружейника также многие модернизации авиационных пушек...

Словом, всю жизнь Владимир Петрович Никишин внедряет в серийное производство уникальные разработки. В его личном деле есть запись: ""Внедрение его разработок в производство обеспечило режим эксплуатации, не имеющий аналогов в мировой практике". Никишин - автор ряда изобретений и огромного количества рацпредложений. Экономический эффект его идей - несколько сотен миллионов рублей.

Смена есть

У Владимира Петровича двое детей и двое внуков. Старший внук пошел по стопам деда - тоже конструктор только на другом тульском оборонном предприятии - на "СПЛАВе", знаменитом своими системами залпового огня ("Град", "Смерч", "Ураган", новейшее "Торнадо"). А младший - в пятом классе. Дед в нем души не чает: говорит, что трудолюбием и уменьем весь в него.

- Смена есть, - улыбается Владимир Петрович, с гордостью рассказывая о старшем. - Я у него всегда пользовался авторитетом, вот и продолжил дело. А, может, это природа свое взяла...

Владимир Петрович рассказывает, что, когда приносил домой свои награды, у мальчишек глаза загорались. А потом и у самих появились первые кубки, медали - пока за успехи в спорте. У младшего, к примеру, достижения в шахматах и борьбе.

- С внуками, конечно, надо заниматься. Вот недавно пришлось объяснять, что главное в жизни уметь достойно проигрывать: каждое поражение может стать победой, если сделать из него правильные выводы. Но отдавать все свое время, пусть и самым любимым людям, нельзя - надо совмещать работу с внуками. В противном случае уважать, конечно, не перестанут, но сам нужный тонус потеряешь. И не забывайте - у них еще и родители есть, что ж чужой хлеб отбивать, - улыбается Никишин.

Сейчас мало кто помнит, что Никишин долгое время ютился с женой, дочерью и сыном в совсем маленькой комнате общежития, где в прямом смысле негде было развернуться. Когда семье дали квартиру, она показалась хоромами. Это было настоящее счастье. Новоселье встречали почти всем коллективом. Непривычно большая площадь вызвала неожиданную реакцию у детей, которые до слез рассмешили гостей. Когда пришло время расходиться, ребятишки выбежали в прихожую и, беспокойно глядя на Владимира Петровича, спросили: "А когда мы домой поедем?" Грянул оглушительный смех. И хотя с той поры прошло много лет, об этом с улыбкой вспоминают до сих пор.

В домашней обстановке Владимир Петрович очень гостеприимен и всегда - душа компании. Любит пошутить, знает много народных прибауток и очень умело их использует. Скоро будет полвека, как, встретив Людмилу Николаевну, он создал семью. Не за горами золотая свадьба.

Рационализатор во всем

В КБ его называют человеком феноменальных способностей и эрудиции. Немногословный, серьезный, неконфликтный, но - прямолинеен. Начальство отмечает его умение отстоять собственную точку зрения, а коллеги добавляют, никогда не дает пустых обещаний, часто ответственность берет на себя. А еще он - профи высочайшего класса: говорят, его решения насколько просты, настолько идеальны.

Владимир Петрович - заядлый дачник. Говорит, что человек должен быть един с природой. Очень любит землю, и урожаи, которыми он, не скупясь, делится с сослуживцами, у него знатны. А коллеги добавляют, что к нему можно вообще с любой просьбой обратиться - будь то поломка машины, строительство на участке или другие бытовые вопросы Ну а сколько идей воплотил Никишин у себя дома и на даче, можно только догадываться.

Уверяет, что работа на земле любую хворь снимает. Рассказывает, что от простуды лучше всего помогает косьба: вышел траву косить, первые минут пятнадцать тяжело, а потом пропотел - и все, как рукой снимает. И это в 76 лет!

"Важно не только стремиться к успеху, но и уметь достойно проигрывать: поражение может стать победой, если сделать из него правильные выводы"

- Все болезни от недостатка физического труда, - считает оружейник. - Но нагружать только мышцы мало - ум надо постоянно тренировать. Думать надо! Инсульты и старческий маразм - от недостаточной нагрузки на мозг. Надо, чтобы голова постоянно была в работе. Что такое работа конструктора? Это постоянный - днем и даже во сне - поиск решения.

А еще, считает, что ко всему надо подходить с юмором. К слову, сам он в юности играл в КВН.

- Я дед еще ничего - за девками бегаю. Правда, забываю, зачем я за ними бегаю, - смеется и трогательно обнимает свою Людмилу Николаевну.

Сегодня Владимир Петрович Никишин продолжает передавать свой огромный опыт молодому поколению конструкторов, а также технологам и слесарям-сборщикам пушек. Словно по иронии судьбы, спустя много лет, он вновь занимается возобновлением производства автоматов 2А14М. Новые идеи - новые решения перспективных задач. И снова коллеги слышат такое привычное - "Надо думать!"

Командировка в Сингапур

В 1995 году большой неожиданностью для Владимира Петровича стала новость, что его командируют заграницу, в Сингапур. В составе делегации он должен был представлять за рубежом продукцию машзавода.

По словам переводчицы Тамары Петровны Петровой, которая была в той командировке, Никишин ее приятно удивил: он явно отличался от других мужчин. Его серьезность и строгость гармонично сочетались с галантностью и изысканными манерами. Он так преобразился, словно потомок знатного рода, настолько в нем все было достойно.

- Не из графьев, - смеется сам Никишин. - Вырос в деревне, десятый ребенок в семье. Отец погиб под Ленинградом в 43-м. Матери было тяжело, но все дети вышли в люди, получили высшее образование. А все потому, что с детства привыкли работать. В деревне как - работа от темна до темна. У меня, наверное, это в крови. Как жить, если не работать!

Как вспоминает директор ВЗП "МАшзавод 2", лауреат национальной премии "Золотая идея" Гарри Генрихович Фишер, такие поездки для завода всегда были предметом гордости. Позднее Владимир Петрович признался, что эта командировка была для него очень ответственна и почетна.

- Вы, знаете, разговорить его тяжело, но если это получается, не успеваешь удивляться его широкой эрудиции. Но главное, несмотря на все свои заслуги, он очень скромный, - заключил Гарри Фишер.

Справка "РГ" Владимир Петрович Никишин - заслуженный машиностроитель РФ, награжден медалями "За трудовое отличие", "Ветеран труда СССР", медалью "Лауреат ВВЦ" имеет звание "Лучший рационализатор министерства", неоднократный лауреат заводских наград и премий, его имя занесено в заводскую Книгу Почета.

Елена Шулепова