Комплексы "Печора-2М" приготовились сбивать американские ракеты в Сирии
Учитывая возможность американского удара по Сирии, средства ПВО этой страны продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Наряду с комплексами "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" развернуты также "Печора-2М". В Сети появилось изображение пусковой установки модернизированного зенитного ракетного комплекса, находящегося на позиции.
Ш§ШШЇ Щ‚Щ€Ш§Ш°ЩЃ pechora-2m ШЄШ§ШЁШ№ Щ„Щ„ШЇЩЃШ§Ш№ Ш§Щ„Ш¬Щ€ЩЉ Ш§Щ„ШіЩ€Ш±ЩЉ .. #ШіЩ€Ш±ЩЉШ© #SYRIA pic.twitter.com/WHStoTs1E4— Щ…Щ€ШіЩ€Ш№Ш© Ш№ШіЩѓШ±ЩЉШ© ШіЩ€Ш±ЩЉШ© (@Syr_Mil_Wik) 27 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.
В отличие от более "раскрученных" "Буков" и "Панцирей", модернизированные С-125 очень редко попадают в объективы фотокамер, и большинство обнародованных снимков сделаны в 2012 году во время проводившихся в Сирии последних широкомасштабных маневров.
В настоящее время группировка "Печора-2М" в составе сирийских войск противовоздушной обороны страны насчитывает 12 комплексов, которые с помощью России прошли полное обновление. В том числе были применены современные цифровые технологии, позволившие существенно повысить характеристики ЗРК.
В результате у этого оружия появилась возможность уничтожать разнообразные летательные аппараты: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты различного предназначения, в том числе изготовленные с применением технологии "Стелс". Дальность поражения таких целей может доходить до 28 км на высотах полета от 20 м до 25 км, при этом их скорость может достигать 1000 м/с.
Благодаря полноприводному шасси МЗКТ-8021 с колесной формулой 6х6, установка может уходить от ответных ударов, развивая скорость до 60 км/ч.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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