Комплексы "Печора-2М" приготовились сбивать американские ракеты в Сирии

Учитывая возможность американского удара по Сирии, средства ПВО этой страны продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Наряду с комплексами "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" развернуты также "Печора-2М". В Сети появилось изображение пусковой установки модернизированного зенитного ракетного комплекса, находящегося на позиции.

В отличие от более "раскрученных" "Буков" и "Панцирей", модернизированные С-125 очень редко попадают в объективы фотокамер, и большинство обнародованных снимков сделаны в 2012 году во время проводившихся в Сирии последних широкомасштабных маневров.

В настоящее время группировка "Печора-2М" в составе сирийских войск противовоздушной обороны страны насчитывает 12 комплексов, которые с помощью России прошли полное обновление. В том числе были применены современные цифровые технологии, позволившие существенно повысить характеристики ЗРК.

В результате у этого оружия появилась возможность уничтожать разнообразные летательные аппараты: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты различного предназначения, в том числе изготовленные с применением технологии "Стелс". Дальность поражения таких целей может доходить до 28 км на высотах полета от 20 м до 25 км, при этом их скорость может достигать 1000 м/с.

Благодаря полноприводному шасси МЗКТ-8021 с колесной формулой 6х6, установка может уходить от ответных ударов, развивая скорость до 60 км/ч.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев