Тихая и смертоносная: снайперскую винтовку МЦ-116М оценили в США

Российским оружейникам удалось создать одну из самых смертоносных снайперских винтовок в мире - речь идет о последней модификации МЦ-116М, приспособленной под патрон калибра 12,7 миллиметра.

Ее уникальность в том, что убойная пробивная сила сочетается в оружии с бесшумностью, пишет Popular Mechanics. В базовом варианте винтовка была разработана еще в 1997 году под патрон 7,62 миллиметра с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Новая версия, представленная на форуме "Армия-2018", обладает принципиально другими качественными характеристиками.

Как отмечает издание, стрелковое оружие с глушителями и пламегасителями сегодня становится все более востребованным при проведении спецопераций. По словам ветерана Вьетнамской войны, генерала армии США в отставке Роберта Скейлза, в реальном боестолкновении подразделения противников редко видят друг друга, обе стороны ориентируются по звукам и вспышкам от выстрелов и палят в ответ. В результате сторона, которую обнаружить сложнее, получает огромное преимущество.

Сделать тихим оружие калибра 12,7 миллиметра - "странная и сложная идея", пишет автор статьи, обычно для этой цели используется изначально менее шумный калибр, например 5,6 миллиметра. Сложность также в том, что мало заглушить пистолет или винтовку - мощную звуковую волну создает сама пуля.

Но российские оружейники придумали, как решить эту задачу: тяжелые пули МЦ-116М летят с дозвуковой скоростью без потери в точности. Вместе с тем калибр 12,7-миллиметра обычно используется в пулеметах или снайперских винтовках большой дальности, поэтому даже на малой скорости пуля сохраняет свою пробивную способность. МЦ-116М способна пробивать современные бронежилеты на расстоянии до 300 метров.

Новая российская винтовка, пишет Popular Mechanics, может стать новым эталоном бесшумного снайперского оружия, но вместе с тем будет использоваться ограниченно - бойцами спецподразделений. Особенно она пригодится в городских условиях, когда определить, откуда произошел выстрел, будет практически невозможно.

Алексей Иванов