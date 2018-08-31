Войти
31.08.2018
Военный паритет

Иран и Сирия заключили новое военное соглашение

165
0
0
Колонна войск западной коалиции на севере Сирии, 3 апреля
Колонна войск западной коалиции на севере Сирии, 3 апреля.
Источник: forum.militaryparitet.com

Министры обороны Сирии и Ирана подписали соглашение в области обороны, сообщают иранские СМИ 27 августа.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что соглашение направлено на укрепление материально-технической базы оборонной сферы Сирии. Во время двухдневного взита в Дамаск Хатами провел детальные переговоры со своим сирийским коллегой Али Абдуллахом Аюбом и президентом Башаром аль-Асадом.

В Конвенции к военному сотрудничеству записан пункт, который позволит Ирану продолжить военное присутствие в Сирии. Тегеран оказывает политическую, финансовую и военную поддержку режиму Асада с 2011 года, когда началась война.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе потребовал от Ирана вывести свои войска из Сирии, однако иранские официальные лица ответили, что войска находятся по просьбе законного правительства Сирии и что Тегеран не имеет никаких намерений по их выводу. Иран также планирует сыграть "продуктивную роль" в восстановлении Сирии.

С 2011 года в Сирии погибли более тысячи иранских военных, среди них высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

sdarabia.com

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Сирия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?