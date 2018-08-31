Иран и Сирия заключили новое военное соглашение

Министры обороны Сирии и Ирана подписали соглашение в области обороны, сообщают иранские СМИ 27 августа.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что соглашение направлено на укрепление материально-технической базы оборонной сферы Сирии. Во время двухдневного взита в Дамаск Хатами провел детальные переговоры со своим сирийским коллегой Али Абдуллахом Аюбом и президентом Башаром аль-Асадом.

В Конвенции к военному сотрудничеству записан пункт, который позволит Ирану продолжить военное присутствие в Сирии. Тегеран оказывает политическую, финансовую и военную поддержку режиму Асада с 2011 года, когда началась война.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе потребовал от Ирана вывести свои войска из Сирии, однако иранские официальные лица ответили, что войска находятся по просьбе законного правительства Сирии и что Тегеран не имеет никаких намерений по их выводу. Иран также планирует сыграть "продуктивную роль" в восстановлении Сирии.

С 2011 года в Сирии погибли более тысячи иранских военных, среди них высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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