Турецкий пилот совершил полет на F-35

В августе пилот ВВС Турции выполнил первый полет на истребителе F-35, сообщает источник 29 августа. Эта важная веха происходит на фоне сильной напряженности с поставками самолетов этого типа стране-заказчику.

Полет состоялся 28 августа на базе Люк в Аризоне (США).

В начале июля США приняли поправку к оборонному бюджету, которая предусматривает задержку поставок истребителей до тех пор, пока министерство обороны США в течение 90 дней не выпустит отчет о состоянии американо-турецких отношений.

Турция участвует в программе F-35 с 1999 года, страна инвестировала в разработку самолета 1,25 млрд долл, в цепочке поставок комплектующих вовлечены такие турецкие компании как Alp Aviation, AYESA, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney и Turkish Aerospace Industries (TAI). Стоит отметить, что AYESA является единственным поставщиком двух ключевых компонентов самолета.

В ближайшие годы ВВС Турции намерены приобрести 100 истребителей F-35A. 21 июня на заводе компании Lockheed Martin (Техас) состоялась торжественная церемония передачи первого турецкого самолета.

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