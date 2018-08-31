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31.08.2018
Военный паритет

Турецкий пилот совершил полет на F-35

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Истребитель F-16 ВВС Турции
Истребитель F-16 ВВС Турции.
Источник: Википедия

В августе пилот ВВС Турции выполнил первый полет на истребителе F-35, сообщает источник 29 августа. Эта важная веха происходит на фоне сильной напряженности с поставками самолетов этого типа стране-заказчику.

Полет состоялся 28 августа на базе Люк в Аризоне (США).

В начале июля США приняли поправку к оборонному бюджету, которая предусматривает задержку поставок истребителей до тех пор, пока министерство обороны США в течение 90 дней не выпустит отчет о состоянии американо-турецких отношений.

Турция участвует в программе F-35 с 1999 года, страна инвестировала в разработку самолета 1,25 млрд долл, в цепочке поставок комплектующих вовлечены такие турецкие компании как Alp Aviation, AYESA, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney и Turkish Aerospace Industries (TAI). Стоит отметить, что AYESA является единственным поставщиком двух ключевых компонентов самолета.

В ближайшие годы ВВС Турции намерены приобрести 100 истребителей F-35A. 21 июня на заводе компании Lockheed Martin (Техас) состоялась торжественная церемония передачи первого турецкого самолета.

www.airrecognition.com

30.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
TAI
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