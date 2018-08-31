Специалисты РЭБ ЮВО использовали новейший комплекс "Борисоглебск-2" для подавления систем связи условного противника

Ростов-на-Дону. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы в ходе тактико-специальных учений мотострелкового соединения Южного военного округа в Чечне, отработали вопросы подавления радиосетей связи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ "Борисоглебск-2", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Специалисты в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, также путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника. Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, обеспечить защиту своих войск от атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для эффективной работы с новейшим комплексом все военнослужащие данного подразделения прошли курс переобучения в Межвидовом учебном центре подготовки и применения РЭБ Вооруженных Сил.

К занятиям было привлечено около 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники.