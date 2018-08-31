"Америка беззащитна перед русским оружием"

Военнослужащий перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 26 апреля 2018 года.

В Пентагоне указали на "беззащитность" США перед оружием России

Территория США окажется беззащитной перед российским и китайским оружием в случае войны, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и командования ВВС Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. По его словам, если раньше океаны и союзников на юге и севере Вашингтон воспринимал как барьеры, делающие Штаты недосягаемыми, то теперь все поменялось, и США должны полностью переосмыслить свою стратегию обороны.

Если начнется война, то территория США окажется беззащитной перед российским или китайским оружием. С таким предостережением выступил американский генерал Терренс О'Шонесси на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США. О'Шонесси - глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

По словам командующего, ситуация с глобальной безопасностью меняется, и США сталкиваются с новыми вызовами.

Если раньше Вашингтон и американцы полагали, что их страна полностью защищена Тихим и Атлантическим океанами, а также союзниками с севера и юга, то теперь все по-другому, заявил генерал.

Как сообщает ФАН, О'Шонесси добавил, что теперь потенциальные противники США обладают оружием, которое может поразить любой из штатов.

По мнению главы североамериканской воздушной обороны, США должны переосмыслить вопрос оборонной стратегии "в фундаментальном ключе", чтобы быть готовыми к столкновению с равным по силе соперником. Уже сейчас, добавил генерал, в Пентагоне ищут способы преодоления собственного бессилия перед новейшими вооружениями.

В качестве примера он привел попытки оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной, чтобы боевые самолеты ВВС США и их союзников могли перехватывать крылатые ракеты.

Одновременно с опасениями за свою безопасность США активно разрабатывают наступательные вооружения - 24 августа стало известно, что военные армии США провели успешные испытания ракеты-имитатора нового поколения MALD-X. По данным военного ведомства Штатов, тестирование ракеты состоялось на объектах бывшей базы Военно-морской авиации в Пойнт-Мугу 20 и 22 августа.

По данным Пентагона, MALD-X включает в себя беспилотник и "ракету-обманку". Они дезориентируют вражеские системы противовоздушной обороны, имитируя радиолокационные характеристики американских боевых самолетов. Подобная ракета вести 136 кг, а ее длина достигает 3 м.

США стали высказывать свои опасения более интенсивно в особенности после 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию представил новые образцы вооружений. В их числе - авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия - системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, об этом ранее говорит глава Стратегического командования американского Минобороны генерал Джон Хайтен.

И все же стоит отметить, что, хотя США и опасаются российской военной мощи, главным противником для них остается Китай. Ранее министерство обороны США опубликовало доклад, в котором Китай назван врагом, "наращивающим военные силы для удара по американцам и их союзникам".

В МИД КНР документ Пентагона назвали "безапелляционным и непродуманным". Ранее в китайском министерстве обороны также резко отреагировали на обвинения со стороны США, назвав рассуждения американцев о китайской угрозе "преувеличенными, а местами даже абсурдными".

По словам руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, Пекин действительно представляет угрозу для США, и опасения Пентагона возникли не на пустом месте.

"В китайско-американских отношениях довольно много проблем. Несмотря на весьма большой объем внешней торговли, в политическом плане полно противоречий. Сюда можно отнести проблему спорных островов в Южно-Китайском море, проблему на Корейском полуострове и так далее. Если мы в целом посмотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня, то увидим, что все его проблемы во многом связаны с попытками Америки туда войти. Войска США уже находятся в Корее, Японии, на Филиппинах. И для Китая эта ситуация является угрозой, на которую он обязан реагировать", - цитирует эксперта НСН.

Островский подчеркнул, что Китай уже сегодня старается обеспечивать достаточно высокий уровень своей Народно-освободительной армии и уже обладает оружием, способным нанести США "неприемлемый ущерб". По словам эксперта, именно этот фактор и не дает разразиться открытой войне между США и Китаем.

Иван Жуковский