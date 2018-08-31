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31.08.2018
ЦАМТО

В вузах РВСН уделяется большое внимание вопросам изучения робототехнических комплексов

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 30 августа. В вузах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с началом учебного года активно продолжится подготовка курсантов и слушателей по изучению робототехнических комплексов (РТК) военного назначения, применяемых в РВСН.

Комплекс подготовки военных специалистов по применению и эксплуатации РТК предназначен для обучения операторов РТК и роботизированных средств, а также для решения задач прикладных научных исследований в интересах РВСН и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Этот комплекс подготовки позволит обучающимся приобретать навыки подготовки и применения РТК для решения задач обеспечения действий подразделений РВСН, а также отрабатывать вопросы непосредственного применения подразделений РТК военного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

30.08.2018
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