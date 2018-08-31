Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в войска 2019 году

ЦАМТО, 30 августа. . Новейший серийный истребитель пятого поколения Су-57 начнет поступать на вооружение частей ВКС ВС РФ в 2019 году.

Истребитель пятого поколения Су-57 полностью подтвердил свои характеристики и будет "жить и развиваться" в Вооруженных силах РФ. Об этом в ходе форума "Армия-2018" заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

Ключевая особенность Су-57 – сочетание функций ударного самолета и истребителя. Это отражено и в системах вооружений. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 т.

Другая существенная особенность истребителя Су-57 – его малозаметность. Для снижения радиозаметности часть вооружения размещена во внутренних отсеках самолета. Снижение заметности в радиодиапазоне обеспечиваются как формой, поглощающими и отражающими радиоволны материалами в конструкции и покрытии планера самолета, так и средствами РЭБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.