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31.08.2018
РИА Новости

Разработчики рассказали о создании ракеты Brahmos для подводных лодок

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Запуск подводной версии сверхзвуковой крылатой ракеты БраМос. Архивное фото
Запуск подводной версии сверхзвуковой крылатой ракеты БраМос. Архивное фото.
Источник: © Фото : BrahMos Aerospace

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Универсальная крылатая ракета Brahmos для подводных лодок уже фактически создана, однако в составе ВМС Индии нет пока соответствующих носителей, то есть подводных лодок с вертикальным пуском ракет, сообщил РИА Новости управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

В настоящее время эта ракета стоит на вооружении береговых войск и надводных кораблей ВМС Индии. Разработана авиационная версия ракеты для Су-30МКИ ВВС Индии.

"Ракета Brahmos для подводных лодок уже фактически создана, однако у индийского флота пока нет подводных лодок с вертикальным пуском ракет. Через торпедные аппараты эта ракета запускаться не может", - сказал Максичев.

Он напомнил, что в настоящее время в Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок, в котором в том числе участвует Россия с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

30.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
Проекты
636.3
877 Палтус
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