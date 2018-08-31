Разработчики рассказали о создании ракеты Brahmos для подводных лодок

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Универсальная крылатая ракета Brahmos для подводных лодок уже фактически создана, однако в составе ВМС Индии нет пока соответствующих носителей, то есть подводных лодок с вертикальным пуском ракет, сообщил РИА Новости управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

В настоящее время эта ракета стоит на вооружении береговых войск и надводных кораблей ВМС Индии. Разработана авиационная версия ракеты для Су-30МКИ ВВС Индии.

"Ракета Brahmos для подводных лодок уже фактически создана, однако у индийского флота пока нет подводных лодок с вертикальным пуском ракет. Через торпедные аппараты эта ракета запускаться не может", - сказал Максичев.

Он напомнил, что в настоящее время в Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок, в котором в том числе участвует Россия с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.