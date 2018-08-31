"Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане

Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" в четверг был сведен с орбиты после недельного эксперимента и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-08" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сказали в ЦУПе.

"Прогресс МС-08" был отстыкован от Международной космической станции 23 августа, затем неделю он использовался для проведения научного эксперимента.

Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года.

Следующий грузовой космический корабль ("Прогресс МС-10") должен отправиться к МКС в октябре. Сейчас в составе орбитальной станции остается "Прогресс МС-09".