Войти
31.08.2018
ТАСС

Члены первого космического экипажа Индии могут пройти подготовку в России

203
0
0
Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник: http://www.globallookpress.com

Также в качестве вариантов рассматриваются Германия и США

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Члены первого индийского космического экипажа могут пройти подготовку в одном из иностранных государств, в числе которых рассматривается и Россия. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ИСРО) доктор Кайласавадиву Сиван.

"ИСРО потребуется помощь иностранного государства для продвинутой подготовки экипажа. Мы еще не решили, какую страну выберем для обучения. Такие возможности есть у России, Германии и США", - цитирует в четверг Сивана информационное агентство PTI.

Он добавил, что уже идут консультации с ВВС страны по поводу отбора членов экипажа. После того, как отбор космонавтов состоится, потребуется два-три года на их подготовку, отметил руководитель ИСРО.

Ранее Сиван сообщил, что организация обсуждает вопросы, связанные с первым индийским космическим полетом, с Ракешем Шармой - первым и пока единственным гражданином Индии, который летал в космос. Его полет состоялся на борту советского космического корабля "Союз Т-11" в 1984 году.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит в космос индийский экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители ИСРО, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Название космического корабля и всей программы уже озвучено - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". По информации местных СМИ, в состав первого национального экипажа могут войти и мужчины, и женщины.

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Компании
ISRO
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
28.09.2011
На Марс через Луну
06.04.2010
Индия будет летать в космос на собственных многоразовых кораблях и не нуждается в закупке «Союз-ТМА»
31.08.2018
На корабле "Союз" произошла утечка воздуха
31.08.2018
Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?