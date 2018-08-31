Члены первого космического экипажа Индии могут пройти подготовку в России

Также в качестве вариантов рассматриваются Германия и США

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Члены первого индийского космического экипажа могут пройти подготовку в одном из иностранных государств, в числе которых рассматривается и Россия. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ИСРО) доктор Кайласавадиву Сиван.

"ИСРО потребуется помощь иностранного государства для продвинутой подготовки экипажа. Мы еще не решили, какую страну выберем для обучения. Такие возможности есть у России, Германии и США", - цитирует в четверг Сивана информационное агентство PTI.

Он добавил, что уже идут консультации с ВВС страны по поводу отбора членов экипажа. После того, как отбор космонавтов состоится, потребуется два-три года на их подготовку, отметил руководитель ИСРО.

Ранее Сиван сообщил, что организация обсуждает вопросы, связанные с первым индийским космическим полетом, с Ракешем Шармой - первым и пока единственным гражданином Индии, который летал в космос. Его полет состоялся на борту советского космического корабля "Союз Т-11" в 1984 году.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит в космос индийский экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители ИСРО, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Название космического корабля и всей программы уже озвучено - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". По информации местных СМИ, в состав первого национального экипажа могут войти и мужчины, и женщины.