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31.08.2018
ТАСС

Военные отбили учебную атаку беспилотников под Волгоградом ракетами и стрелковым оружием

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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Аппараты были уничтожены расчетами комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2"

ТАСС, 30 августа. Военные на учениях отразили атаку беспилотников на аэродром Мариновка в Волгоградской области, условно сбив аппараты с помощью комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2", а также стрелкового оружия. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Как отмечается в сообщении, поступившем в ТАСС, специалисты радиоэлектронной борьбы отработали обнаружение беспилотных аппаратов, обеспечили перехват и подавление их каналов управления.

"Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" условно уничтожили цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км. Также один из БЛА был уничтожен дежурным подразделением из стрелкового оружия на высоте 150 м", - рассказал Астафьев.

Всего к учениям привлечены около 1 тыс. военных, задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.

Офицер отметил, что специальные мобильные группы по борьбе с беспилотниками были созданы во всех соединениях Южного военного округа.

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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