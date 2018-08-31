"Аллигаторы" в Абхазии уничтожили заминированные машины условного противника
Координацию действий боевых летчиков обеспечили передовые авиационные наводчики
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" российской военной базы в Абхазии нанесли удар по заминированным автомобилям условного противника в ходе учений соединений Южного военного округа (ЮВО).
Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Командиры ротных тактических групп российской военной базы ЮВО в Абхазии, в рамках двусторонних ротных тактических учений с применением ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" отработали навыки противодействия так называемым шахид-мобилям", - сказал он.
В условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал по решению командиров приданные подразделению два вертолета Ка-52 уничтожили приближавшиеся заминированные противником машины.
Координацию действий боевых летчиков обеспечили передовые авиационные наводчики, действующие в единой системе разведывательно-ударных контуров.
Также наведение воздушных ударов на цель выполняли разведчики базы, используя комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-ВР".
Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября.
Ежедневно в них принимают участие более 1 тыс. военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники.
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