"Аллигаторы" в Абхазии уничтожили заминированные машины условного противника

Координацию действий боевых летчиков обеспечили передовые авиационные наводчики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" российской военной базы в Абхазии нанесли удар по заминированным автомобилям условного противника в ходе учений соединений Южного военного округа (ЮВО).

Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Командиры ротных тактических групп российской военной базы ЮВО в Абхазии, в рамках двусторонних ротных тактических учений с применением ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" отработали навыки противодействия так называемым шахид-мобилям", - сказал он.

В условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал по решению командиров приданные подразделению два вертолета Ка-52 уничтожили приближавшиеся заминированные противником машины.

Координацию действий боевых летчиков обеспечили передовые авиационные наводчики, действующие в единой системе разведывательно-ударных контуров.

Также наведение воздушных ударов на цель выполняли разведчики базы, используя комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-ВР".

Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября.

Ежедневно в них принимают участие более 1 тыс. военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники.