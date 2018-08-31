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31.08.2018
ТАСС

Зенитчики на учениях в Забайкалье прикрыли полевой лагерь от авиаудара противника

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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник: Минобороны РФ

Перед пусками зенитчики отработали задачи по инженерному оборудованию позиций для стрельбы ЗРК "Бук"

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения во время учений на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае прикрыли полевой лагерь подразделений Восточного военного округа (ВВО) от авиационного удара условного противника. Об этом в четверг сообщает пресс-служба округа.

"Специалисты войсковой ПВО выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" и приведению их в боевую готовность. Они отработали практические действия по выполнению учебных (электронных) пусков, уничтожив свыше десяти авиационных целей условного противника. Особенностями стали выполнение задач в условиях применения летательными аппаратами "противника" средств радиоэлектронного подавления и совершения ими полетов на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности", - сказали в пресс-службе.

Представители ВВО отметили, что перед пусками зенитчики отработали задачи по инженерному оборудованию позиций для стрельбы ЗРК "Бук", проведению разведки воздушной обстановки в зоне ответственности, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитирующих ударные вертолеты условного противника.

"Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника, попытавшейся сорвать работу расчетов перед нанесением авиаудара. В ходе учебного боя группа "неприятеля" была уничтожена", - добавили пресс-службе.

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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