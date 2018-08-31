Щупальца "Спрута". Зачем Россия возвращает в строй плавающие танки

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Николай Протопопов. Огневая мощь танка, маневренность БМП и способность преодолевать водные преграды любой глубины - в Воздушно-десантных войсках ждут уникальную противотанковую самоходку "Спрут-СДМ1". Судя по завершающимся испытаниям, машина получилась настолько удачной, что разработчики намерены продвигать ее на внешний рынок. В чем сильные стороны такой техники и почему в армии снова вспомнили о плавающих танках - в материале РИА Новости.

Почти танк

Первый опытный образец модернизированной самоходки представили широкой публике на выставке "Армия-2015". Войсковые испытания "Спрута-СДМ1" начались в Псковской области на полигоне Струги Красные в 2016-м. Обновленная версия плавающего танка отличается от предыдущей - "Спрут-СД" - прежде всего тем, что создана на базе БМД-4М. "Спрут-СДМ1" оснащен более мощным двигателем, продвинутой системой управления огнем, современным прицельным оборудованием, автоматом сопровождения целей. Кроме того, САУ получила новый комплекс управляемого ракетного вооружения, поражающий бронированную технику на дальности до пяти километров.

Машину можно сбрасывать с парашютом вместе с экипажем и десантировать из корабля. Полная боевая масса - всего 18 тонн, экипаж - три человека. Главный калибр "Спрута" - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А75, укороченный аналог штатного орудия танка Т-90. Наводится в горизонтальной плоскости в любом направлении. Боекомплект - сорок снарядов различного типа, подающихся в камору автоматом заряжания. Стрельба ведется осколочно-фугасными, бронебойными подкалиберными, кумулятивными и управляемыми боеприпасами. Для нейтрализации живой силы противника и легкобронированной техники в арсенале "Спрута" предусмотрены 7,62-миллиметровая дистанционно управляемая пулеметная установка и 7,62-миллиметровый спаренный пулемет.

На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час, на воде благодаря водометам способна развить скорость до семи километров в час. Еще одно из достоинств САУ - экипаж может вести огонь из главного орудия даже на плаву. "Спрут" меняет клиренс от 190 до 600 миллиметров, что позволяет укрываться за естественными препятствиями.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1". Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

Непопулярный предок

"Спрут" не первый отечественный плавающий танк. Еще в начале 1950-х для Советской армии разработали боевую машину ПТ-76. Проект амфибии запустили в конце 1940-х, учитывая опыт Великой Отечественной войны. Предполагалось, что в случае крупномасштабного военного конфликта с западными странами основные боевые действия развернутся в Центральной Европе и войскам придется преодолевать многочисленные водные преграды.

Экипажи ПТ-76 учились быстро пересекать водоемы, вместе с мотострелками захватывать плацдармы и обеспечивать огневую поддержку до подхода главных сил. Однако армейская карьера ПТ-76 была относительно недолгой, серийно машину выпускали всего 15 лет. Позже потребность в такой технике отпала - в условиях интенсивного развития ракетно-ядерного оружия концепция использования бронетехники в корне изменилась. Плавающие танки остались невостребованными. Их пытались приспособить под разведывательные подразделения Сухопутных войск, а также Воздушно-десантные войска.

К концу 1960-х плавающие танки признали морально устаревшими - шасси и вооружение не отвечали реалиям боевых действий. Крест на проекте окончательно поставила новая на тот момент БМП-1, по характеристикам и возможностям значительно превзошедшая ПТ-76. Часть амфибий осталась в Вооруженных силах, остальные продали или передали на безвозмездной основе дружественным странам. ПТ-76 воевали во Вьетнаме, индо-пакистанских конфликтах, участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Несмотря на успех БМП, окончательно от идеи легкой плавающей машины с тяжелым вооружением конструкторы не отказались. К ней вернулись в начале 1990-х, когда разработали самоходную десантируемую противотанковую пушку 2С25 "Спрут-СД", оснащенную уже 125-миллиметровым орудием. За основу взяли платформу БМД-3. В середине нулевых самоходку приняли на вооружение российской армии, а позже она усилила несколько соединений ВДВ.

Легкий плавающий танк ПТ-76. Источник: rg.ru

Равные противники

Легкий, скоростной, маневренный и мощный, "Спрут-СДМ1" станет хорошим подспорьем для подразделений ВДВ и морской пехоты при выполнении задач в тылу противника или прорыве береговой обороны при высадке на побережье. Противотанковая пушка отлично подходит для огневой поддержки пехоты, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника.

"Сегодня при высадке морского десанта переходят к так называемому загоризонтному десантированию, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Из-за совершенствования систем береговой обороны войска высаживаются не так, как раньше, - в пределах видимости берега, в этом случае можно потерять не только сам десант, но и корабли. Технику выбрасывают далеко в море, поэтому плавающий танк будет очень востребован. Кроме того, он полезен и при сопровождении пехоты, "Спруту" не нужны мосты, он преодолеет любые водные преграды".

Конечно, "Спрут" проигрывает основным боевым танкам по защищенности, и в прямом столкновении с более тяжелыми машинами ему придется нелегко. Хотя конструкция самоходки позволяет оснастить ее дополнительными комплексами динамической защиты. "В бою большое значение играет мастерство экипажа. Например, иракские танкисты неплохо справлялись с американскими "Абрамсами" на устаревших Т-62 и даже на Т-54. А в годы Великой Отечественной легкие Т-34 уничтожали тяжелые немецкие "тигры" и "пантеры", уступая им в вооружении и защите. За счет скорости машин и высокой выучки танкистам удавалось подходить на необходимую для выстрела дистанцию", - отмечает эксперт.

Что касается экспортных поставок, то "Спрут" особенно привлекателен для вооруженных сил островных государств, например Индонезии. "Антиправительственные силы здесь эффективно используют особенности местности, быстро перебираясь с одного острова на другой на моторных лодках. Бороться с ними очень сложно - вертолеты и корабли впустую играют в догонялки с преступниками. "Спрут" может действовать автономно, он способен скрытно высадиться на остров и ликвидировать противника", - резюмирует Леонков.