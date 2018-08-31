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31.08.2018
РИА Новости

В железнодорожных войсках ВВО создают подразделения беспилотников

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ с БЛА.
Источник: rg.ru

ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения беспилотных летательных аппаратов создаются в соединениях железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), что позволит проводить воздушную разведку перед возведением железнодорожных путей и мостов, сообщает пресс-служба округа в четверг.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов создаются в соединениях железнодорожных войск ВВО. Ведется работа по подбору военнослужащих и их подготовке в центре подготовки специалистов БЛА МО РФ. Специалисты будут выполнять задачи по инженерной разведке местности перед возведением железнодорожных путей и мостов, а также ряд других задач, требующих участия беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые подразделения планируется оснастить беспилотниками малой дальности.

30.08.2018
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