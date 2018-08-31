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31.08.2018
РИА Новости

Мобильные подразделения ЮВО отразили "атаку" беспилотников под Волгоградом

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мобильные подразделения Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на военный аэродром под Волгоградом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Мобильные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку БЛА условного противника на аэродром Мариновка в Волгоградской области в ходе специальных учений", - сказал он.

Астафьев отметил, что в ходе учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на реальных целях отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передачи данных на комплексы РЭБ и ПВО.

Он также добавил, что экипажи комплексов РЭБ Р-934БМВ и Р-330Ж "Житель" обеспечили перехват, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" условно уничтожили цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 километров.

"Один из БЛА был уничтожен дежурным подразделением из стрелкового оружия на высоте 150 метров", - уточнил начальник пресс-службы.

Астафьев также рассказал, что на учении личный состав отработал практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями охраны и обеспечения пунктов управления. Всего к учению привлечено около одной тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

В этом году по требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова тактико-специальные учения родов войск объединены единым замыслом с двусторонними ротными тактическими учениями, которые проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысяч единиц военной техники.

30.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
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