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30.08.2018
Бортовой журнал

Станцует ли российский «Искандер» белорусский «Полонез»?

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году заявил, что все больше стран делают ставку на наращивание военной мощи для обеспечения своего суверенитета из-за девальвации системы международного права.


Особо усиленными темпами это происходит в странах бывшего Варшавского договора. Причем для этого выделяются как внутренние ресурсы, так и внешние, в частности при помощи Североатлантического альянса (США). Всем известно, что операция НАТО «Атлантическая решимость» была запущена в трех странах Балтии и Польше по инициативе Соединенных Штатов. Поводом стало заявление Вашингтона о необходимости продемонстрировать свою приверженность НАТО, так как регион столкнулся с «новой, но знакомой угрозой». Этой угрозой американцы назвали Россию, хотя план увеличения военного присутствия США в Восточной Европе был согласован раньше Крымского референдума. Обвинив Кремль в изменении границ Украины, нарушении международных норм, Белый дом под лозунгом «сдерживания России», усиленными темпами начал увеличивать свои контингенты у западных российских границ.


Правда, Вашингтон и его верные вассалы забыли, что послужило катализатором данных решений, а кроме того, как они сами любят выражаться, это затрагивало национальные интересы. Какие у них «интересы» и как они соблюдают нормы международного права, мы все знаем – это было продемонстрировано в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии и других странах.


Понятно, что ни у России, ни у НАТО (США) нет желания нападать друг на друга – это можно прировнять к самоубийству с плачевными последствиями для всего мира, но конфликт, как это уже неоднократно подчеркивалось, может возникнуть из-за различных, порой случайных факторов. Тем более что на территориях военных баз в Восточной Европе, так же как и на других своих базах по всему миру в соответствии с соглашениями, подписанными принимающими правительствами, натовские военнослужащие, их имущество и вооружение практически не подконтрольны ни местному командованию, ни гражданским властям. По сути, военнослужащие Альянса могут делать, строить и прятать на территории баз все, что сочтет нужным их командование. А таких баз уже не мало.


Более того, кроме размещения иностранных контингентов на своих территориях страны Балтии и Польши начали и продолжают увеличивать потенциал своих войск и бюджеты министерств обороны.


Так, на днях появилась информация о рекордном бюджете армии Польши, передислокации их ударных подразделений на расстояние менее 200 км от границ Белоруссии и формировании новых боевых подразделений на востоке страны. Так, по мнению польских военных аналитиков, в ближайшее время может вновь сформироваться 1-й артиллерийский полк. Следует заметить, что в последнее время Варшава реализует ряд программ, направленных на модернизацию ракетных войск и артиллерии, при этом более старые образцы вооружения планомерно заменяются новыми. В частности, поляки уже перевооружили один дивизион 11 артиллерийского полка на самоходные гаубицы собственной разработки «Краб», ожидается решение по программам закупки РСЗО «Хомар», а позже и колесных гаубиц «Крыль». Кроме того, Польша ставит на вооружение американские летательные аппараты и средства ПВО.


В прибалтийском регионе созданы склады с запасами вооружения и военной техники. Одним словом на расстоянии одной танковой заправки возле границ Союзного государства находится армада боевых ударных подразделений НАТО.


Да, у нас с белорусскими коллегами есть Региональная группировка войск, но как-то по сравнению с войсками Альянса мы вообще мало взаимодействуем и проводим совместных тренировок. Сможет ли российская сторона, в свете новых подписанных договоров о сотрудничестве с официальным Минском, по примеру Америки, своевременно оказать помощь свои союзникам? Те, к примеру, в текущем году на территории Литвы планируют проведение крупномасштабного учения «Thunder Storm 2018», на котором будут задействованы все виды и рода войск. Главной изюминкой является то, что литовцы совместно с американцами будут отрабатывать сценарий обороны в случае задействования статьи 5 Устава НАТО. В этом будут задействованы порядка 40 тыс. военнослужащих Альянса!


И прошу обратить внимание – это нормально, никто не истерит по поводу оккупации.


Скриншот с сайта https://shape.nato.int.
Источник: shape.nato.int

Разговоры про российскую авиабазу на белорусской территории прекратились, но быть может есть необходимость рассмотреть вопрос создания совместной ракетной базы, к примеру, с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» и белорусскими ракетными системами «Полонез»? Это, в случае необходимости, очень быстро охладит горячий пыл некоторых западных военно-политических деятелей.

29.08.2018
Права на данный материал
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Страны
Белоруссия
Ирак
Ливия
Литва
Польша
Россия
Сирия
США
Украина
Югославия
Продукция
Искандер
Полонез РСЗО
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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