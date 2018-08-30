Во сколько обходятся России военные базы за рубежом

После подписания соглашений о прекращении существования Советского Союза международное сообщество признало Российскую Федерацию правопреемницей СССР. Страна-продолжатель автоматически получала все права и обязанности предшественника, это касалось и вооруженных сил.

Правда, многие республики, впоследствии, потребовали полного вывода российских войск с территории независимых государств. Однако на территории некоторых государств остались не боевые, но весьма значимые для обеспечения нормального функционирования жизнедеятельности российской армии базы. В настоящее время Россия арендует десятки зарубежных объектов под военные базы, за использование которых полагается платить деньги, но дело до чисто финансовых расчетов доходит редко – особенно в случае аренды объектов на территории союзников по ОДКБ. Так сказать, коллективная безопасность не должна быть предметом торга. Поэтому форма расчета с участниками Организации весьма специфичная – оружие, энергоносители, по внутрироссийским ценам, списание старых долгов или сам факт присутствия, как элемент безопасности в регионе, но иногда и просто обещания.

Армения: военный бартер

В Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база (личного состава – 4,5 тыс. чел.). Договор о ее размещении в Армении был подписан в 1995 году сроком на 25 лет. Цель дислокации базы – обеспечение обороны республики совместно с национальной армией и выполнение обязательств по Договору о коллективной безопасности.

Несмотря на то, что фактически арендная плата за базу в Гюмри с России не взимается, но за лояльность к российским военным нам все же приходится платить оружием. На сегодняшний день полностью завершены поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов.

На эти средства по льготной цене Армения запаслась серьезным арсеналом: РСЗО «Смерч», ЗРК «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр и другие виды вооружений. А также стали первыми в мире импортерами ракетных комплексов «Искандер».

Но это еще не все, в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит еще на 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.

Таким образом, база в Армении обходится российской стороне в 300 млн долларов долгов, это к имеющейся уже задолженности в 100 млн долларов.

Таджикистан: оружие и подаренные доллары

В республике дислоцируется 201-я российская военная база, которая является крупнейшим сухопутным военным соединением Российской Федерации, находящимся за ее пределами. Смысл ее пребывания: совместное с таджикской армией обеспечение безопасности государства (союзника по ОДКБ), поддержание стабильности в регионе.

Еще один российский военный объект в Таджикистане – оптико-электронный комплекс «Окно». Он (со времен СССР) входит в систему контроля космического пространства. Сейчас работает в интересах войск воздушно-космической обороны РФ. Объект передан в российскую собственность. За это Москва списала Таджикистану долг в размере $242 млн. Кроме того, в 2006 году РФ предоставила Душанбе безвозмездную военную помощь в размере более $76 миллионов.

К тому же с 2005 года по 2010 Таджикистану на безвозмездной основе было передано более 13 тысяч единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя, тысячи единиц военной техники, в том числе 317 единиц бронетанкового вооружения.

Киргизия: забытые долги

Здесь Россия арендует авиабазу «Кант» (срок аренды – 49 лет), испытательную базу противолодочного вооружения ВМФ РФ, узел связи ВМФ, автоматическую сейсмическую станцию и радиосейсмическую лабораторию Сейсмической службы МО РФ. В 2012 году власти республики заявили, что «неоплаченный долг России за базы с 2008 по 2011 год составил более 15 млн долларов». Вскоре Москва вернула Бишкеку недоплату, а заодно напомнила про долг в $493 млн. долларов. После этого киргизы стали сговорчивее, а Москва списала $240 млн Киргизии, чтобы облегчить ей новые заимствования.

При этом Россия ежегодно платить Киргизии 4,5 млн долларов в счет арендной платы за присутствие испытательной базы ВМФ на Иссык-Куле и узла дальней связи ВМФ РФ.

Казахстан: прибыльные квартиранты

Самые крупные затраты по аренде Россия несет в Казахстане, где находится космодром Байконур. За размещение испытательных баз и транспортного полка авиации Россия платит $170-200 млн в год.

До $50 млн. стоит аренда других объектов: 929-й Государственный летно-испытательный центр, испытательный полигон «Сары-Шаган», 4-й Государственный центральный полигон, отдельный радиотехнический узел, отдельный полк транспортной авиации ВВС России, 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта.

Беларуссия: гости на самообеспечении

В райцентре Ганцевичи дислоцируется отдельный радиотехнический узел «Волга». Численность персонала, непосредственно занятого использованием узла не превышает 1200 военных специалистов и гражданских служащих.

Его территория арендуется Россией по соглашению 1995 года на 25 лет. Входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Еще один российский объект – 43-й узел связи Вилейка. Он обеспечивает связь со стратегическими атомными подводными лодками ВМФ РФ. Численность обслуживающего персонала радиостанции не превышает 250 человек военных и гражданских специалистов ().

Минск не берет плату с Москвы за ее военные объекты. Но, по мнению некоторых экспертов, они могли бы обходиться России в 10-20 миллионов долларов ежегодно. К слову, в свое время американцы предлагали Лукашенко 10 миллиардов долларов за удаление с белорусской земли российской РЛС. Президент тогда ответил, что «братство с Россией не продается».

Соглашения о размещении указанных военных объектов на территории Белоруссии вступили в силу для белорусской стороны 7 июня 1996 года и действуют до 7 июня 2021 года, а о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров Минск может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года.

В условиях непрекращающихся торговых, газовых и нефтяных конфликтов последних лет стоит полагать, что теперь белорусская сторона не отказалась бы от денег.

В виду этого обстоятельства, как полагают некоторые эксперты, в ближайшее время можно ожидать начала торга за данные военные объекты.

Первыми подогревать интерес к российским военным объектам начала белорусская оппозиция. Однако это не тот фактор, который надо серьезно брать в расчет, но это может подтолкнуть руководство соседней Республики пересмотреть свою позицию.

Вряд ли Белоруссию будут интересовать именно деньги. Скорее всего, взамен за наши объекты Минск попросит технику и вооружение, в частности ЗРС С-400 или боевые самолеты по льготным ценам или в кредит. И можно предположить, что Кремль даст добро, так как белорусская сторона, в частности армия республики, фактически остается единственным реальным союзником на западном направлении, который может противостоять агрессии со стороны Североатлантического альянса, в случае необходимости.

Однако хотелось бы напомнить ситуацию с Габалинской РЛС в Азербайджане. В 2012 году Баку потребовал арендную плату за станцию в размере 300 млн долларов. После чего российская сторона отказалась от услуг Азербайджана, а ту зону перекрыла новая станция в Армавире (Краснодарский край).

В ближайшее время, вопрос нахождения российских объектов на территории Белоруссии будет рассматриваться на самом высоком уровне и мы сможем понять, что руководство двух союзных государств ставит во главу угла в сфере военной безопасности.