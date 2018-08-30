Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море

Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

Командование ВМС Украины заявило о планах усилить свое влияние в акватории Азовского моря. В частности, сообщается, что в ближайшее время страна увеличит численность военных кораблей в регионе. В ответ в Совфеде, заявили, что Киев не располагает достаточным военным бюджетом даже для того, чтобы отбуксировать и отремонтировать свои старые суда, которые до сих пор находятся в Крыму.

В ближайшее время Украина увеличит численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море, сообщили в ВМС страны со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко.

Эти меры необходимы, чтобы сделать возможной мирную производственную деятельность в акватории моря и обеспечить надежную защиту рубежей страны, рассказал военный.

В России считают, что к подобным сообщениям Украины не стоит относиться всерьез. "Это все заявления для внутреннего потребления: им же (украинским властям - "Газета.Ru") надо показывать, что они хоть как-то управляют страной", - отметил сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

По его словам, украинские политики постоянно говорят про "агрессивные действия России" и хотят показать, что у нынешней власти есть средства и возможности для защиты страну от внешнего врага.

Однако, уверен Клинцевич, украинский флот пребывает в крайне тяжелом состоянии, и подобные заявления - "просто блеф".

Он напомнил, что в Крыму уже не первый год стоят "бесхозные украинские корабли, которые требуют ремонта". Украинские власти не могут выделить деньги даже на то, чтобы отбуксировать эти суда. Сенатор напомнил, что Москва неоднократно предлагала Киеву забрать оставшиеся корабли, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Клинцевич также считает, что недавний военный парад в честь Дня независимости Украины доказал, что в стране "просто беда" и с военным бюджетом, оснащением и перевооружением армии.

"Переделанные под американский стандарт бывшие советские танки - вот и все. Ну, еще на отдельные машины поставили ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", якобы сделав их управляемыми. Это все, что они сумели показать с военной точки зрения" - рассказал сенатор.

Член Совета Федерации Игорь Морозов также заявил, что "российскому Генштабу или политикам не нужно серьезно относиться к таким заявлением, а тем более на них реагировать".

По его мнению, "голословные заявления" Украины о якобы наращивании военно-морской группировки в Азовском море свидетельствуют только о том, что в стране началась "мощнейшая подготовка к выборам Порошенко".

"Вся милитаристская риторика, которая исходит из администрации [президента], эхом разлетается по ведомствам и министерствам", - пояснил Морозов RT.

Он также отметил, что сейчас Украина не может усилить свое вляние на Азовсокм море, поскольку на вооружении ВМС страны стоят устаревшие суда, построенные в 1960-1970-х годах, которые "выработали весь ресурс своего использования".

Согласно договору о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, Азовское море является акваторией для внутреннего пользования России и Украины. Это означает, что обе страны могут досматривать там суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

Однако Киев обвиняет Москву в попытках захватить контроль над акваторией.

В частности, как утверждают украинские власти, российская сторона препятствует свободному прохождению судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.

В марте этого года ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" и 10 членов экипажа, которые являются гражданами России. Моряков обвинили в "нарушении порядка въезда и выезда" с территории Крыма. Двое из них смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания "Норда" российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. Как подчеркнули в крымском погрануправлении ФСБ, проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В августе помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала более 150 иностранных судов, направляхшихся в украинские порты в Азовском море.

Как отметил политик, российская сторона очень долго предоставляет судам разрешение на прохождение по Керченскому проливу, и им приходится ожидать перед Крымским мостом по несколько суток. Он также сообщил, что досмотры судов российской стороной проходят обычно в зонах, не доступных для патрулирования украинскими пограничниками.

При этом в украинском МИДе заявили, что не намерены разрывать российско-украинское соглашение о совместном использовании Керченского пролива и Азовского моря. Как отметила замглавы министерства Елены Зеркаль, об этом не может быть и речи. Она подчеркнула, что в случае его расторжения у российской стороны появилась бы возможность заявить о территориальном споре.

"Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", - заявила Зеркаль.

Елизавета Королева