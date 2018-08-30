Прикрыть Сирию: российская эскадра испугала НАТО

В НАТО оценили мощь российской эскадры у берегов Сирии

В НАТО зафиксировали значительное увеличение числа российских кораблей в Средиземном море у побережья Сирии, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. "Газета.Ru" проанализировала, оправданы ли страхи Брюсселя перед отрядом российской эскадры.

"Российский флот направил значительные морские силы в Средиземное море, включая несколько кораблей, оснащенных новыми крылатыми ракетами", - говорится в заявлении Оаны Лунгеску для израильской газеты "Гаарец".

"Мы не будем строить предположений о намерениях российского флота, но важно то, чтобы все силы в регионе проявляли сдержанность и не допускали ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии", - отметила она.

Лунгеску также напомнила, что НАТО не действует в Сирии, однако альянс поддерживает усилия ООН по политическому урегулированию кризиса в этой стране.

Ранее во вторник, 28 августа, газета "Гаарец" сообщала со ссылкой на данные наблюдателей на Босфоре, что Россия на фоне угрозы США нанести удар по Сирии нарастила свою военно-морскую группировку в Восточном Средиземноморье, доведя общее количество боевых кораблей до 19.

"Те силы российского Военно-морского флота, которые сейчас развернуты в восточной части Средиземного моря, иногда называют эскадрой, а иногда даже оперативной эскадрой, но все-таки правильнее называть это постоянным оперативным соединением Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По словам флотоводца, даже если собрать все боеспособные корабли океанской зоны со всех российских флотов, то вряд ли получится полноценная оперативная эскадра советских времен типа 7-й оперативной эскадры на Северном флоте или 17-й на Тихоокеанском.

Что касается собственно эскадр (как соединений), то в ВМФ СССР они были чаще всего представлены соединениями подводных лодок. В частности, в боевом составе Северного флота времен ВМФ СССР были две эскадры подводных лодок - 4-я и 9-я. В эти соединения входили бригады дизельных подводных лодок.

Слишком большие потери понес отечественный флот в "лихие" 1990-е и в начале 2000-х годов, считает Виктор Кравченко. Да и в настоящее время, по словам адмирала, корабельный состав ВМФ восполняется слишком медленными темпами. Особенно мало в боевой состав флота поступает кораблей океанской и дальней морской зоны.

По неполным данным, в настоящее время в Средиземном море находятся ракетный крейсер "Маршал Устинов" проекта 1164, большой противолодочный корабль "Североморск" проекта 1155, сторожевой корабль "Пытливый" проекта 1135М, фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проекта 11356, малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Вышний Волочек" проекта 21631, дизель-электрические подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3, танкер "Иван Бубнов".

Относительно новые корабли - фрегаты проекта 11356, МРК проекта 21631, ДЭПЛ проекта 636.3. Остальным кораблям уже по несколько десятков лет.

Нет данных о наличии в Средиземном море многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России (к примеру, проектов 671ртмк, 945А, 971, 949А). Гипотетически они могут быть развернуты в этом районе Мирового океана, что очень серьезно усилит возможности российского соединения.

"Подобная группировка по своим боевым возможностям в разы уступает 6-му флоту США, а если учесть еще флоты средиземноморских стран, которые в своем большинстве входят в НАТО, то превосходство объединенных военно-морских сил альянса становится просто подавляющим. Поэтому страхи и озабоченности НАТО по поводу сравнительно небольшого по численности российского отряда боевых кораблей, которые озвучила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, не более, чем лукавство", - пояснил адмирал Кравченко.

В советские времена в Средиземном море была развернута 5-я оперативная эскадра, напоминает экс-начальник Главного штаба ВМФ. В составе этого соединения насчитывалось 70-80 вымпелов (до 30 надводных боевых кораблей, 4-5 атомных и до 10 дизель-электрических подводных лодок, 1-2 плавучие мастерские, 3-4 морских танкера, корабли минно-тральной группы, корабли комплексного снабжения, сухогрузы, рефрижераторы, госпитальные и спасательные суда, морские буксиры и др.).

Слабыми местами 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в свое время было практически полное отсутствие истребительного авиационного прикрытия и полноценной системы базирования, напоминает адмирал Кравченко.

В настоящее время оперативное соединение в Средиземном море прикрыто от ударов с воздуха истребительной авиацией, дислоцируемой на авиабазе "Хмеймим".

Однако проблемы, связанные с базированием кораблей, во многом сохранились, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ.

Несмотря на то что в течение последнего времени сирийский Тартус благодаря усилиям руководства Вооруженных сил радикально изменился в лучшую сторону, ему еще очень далеко до полноценной военно-морской базы, полагает Кравченко.

Речь идет о наличии соответствующего причального фронта, системы материально-технического обеспечения, развернутых ремонтных мощностей, напоминает адмирал, причем в расчете не на единичные заходы кораблей, а на обеспечение боевой деятельности полноценного соединения кораблей в полном объеме.

Помимо всего прочего, считает Кравченко, Тартус должен быть надежно прикрыт от ударов с воздуха. По словам адмирала, на его прикрытие должна быть развернута полноценная зенитная ракетная бригада, оснащенная различными типами зенитных ракетных систем и комплексов с потенциалом нестратегической противоракетной обороны (а в перспективе - и стратегической, с появлением на вооружении российских ВКС ЗРС С-500 "Прометей").

Подводя общий итог, адмирал Кравченко отметил, что отряд российских кораблей, развернутых в восточной части Средиземном море, безусловно, обладает определенными боевыми возможностями и может серьезно потрепать любого из гипотетических противников.

Особо экс-начальник Главного штаба отметил возможности соединения кораблей наносить эффективные удары крылатыми ракетами морского базирования по береговым объектам.

Тем не менее, адмирал считает, что российский флот находится только на начальном этапе своего возрождения, впереди еще очень много работы, особенно по оснащению ВМФ кораблями океанской зоны.

"Пока же мы серьезно уступаем большинству потенциальных противников при ведении боевых действий только обычными средствами поражения, а тем более их возможной коалиции", - заключает Виктор Кравченко.

Михаил Ходаренок