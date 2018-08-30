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30.08.2018
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов возглавил Морскую коллегию при правительстве РФ

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Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту председателя Морской коллегии при правительстве РФ.

Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Ю.Борисов был назначен заместителем председателя правительства РФ 18 мая 2018 года при формировании нового кабинета министров. Ранее он был заместителем министра обороны РФ, курировал гособоронзаказ

Д.Рогозин 24 мая был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".

Также в новый состав морской коллегии вошел министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава МЧС Евгений Зиничев.

Морская коллегия - постоянно действующий координационный орган, который должен обеспечивать согласованные действия органов исполнительной власти в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и Антарктики.

29.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Гособоронзаказ
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