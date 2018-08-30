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30.08.2018
РИА Новости

Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику

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Самолет Ил-114. Архивное фото
Самолет Ил-114. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Перспективные пассажирские самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат новейшие системы связи, разработанные в рамках концепции интегрированной модульной авионики, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") разработал линейку радиосвязной аппаратуры в соответствии с концепцией создания интегрированной модульной авионики. Завершается квалификация базовых элементов этого оборудования. Изначально оборудование планировалось для установки на самолеты МС-21 и "Суперджет" в рамках программ импортозамещения. Сейчас проводятся работы по адаптации оборудования к архитектуре бортов", - сказали в холдинге.

Там уточнили, что в настоящее время активно ведутся работы по установке оборудования интегрированной модульной авионики на самолеты Ил-114-300, а также на Ил-96-400М. "Рабочая конструкторская документация на установку радиосвязного оборудования на самолеты ПАО "Ил" согласована, завершается его изготовление для последующей установки на борт и проведения летных испытаний. Очевидно, что концепция интегрированной модульной авионики будет востребована при создании среднего военно-транспортного самолета (Ил-276 - ред.)", - сказали в "Росэлектронике".

Интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования на основе интегрированной модульной авионики создается концерном "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) в кооперации с другими предприятиями электронной промышленности для всех типов воздушных судов. Его основное преимущество заключается в том, что для модернизации той или иной системы, входящей в комплекс бортового оборудования, потребуется лишь заменить необходимый модуль. Эту работу можно выполнять на протяжении всего жизненного цикла самолета.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. Ил-96-400М может взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Презентация борта запланирована на конец 2019 года.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Производство самолета будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота. Для успешного выполнения экипажем своих обязанностей на Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство таких самолетов планируется начать в 2021 году.

29.08.2018
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