ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу

Спектр применения новой разработки не ограничен: от эксплуатации при выполнении аварийно-спасательных работ, до выполнения специальных операций, доставки грузов, исследования и сбора радиотехнической и химической информации в районе заинтересованности.

Платформа отличается от всех аналогов благодаря уникальной системе управления и передачи видеоинформации через беспилотное воздушное судно на удалении до 60 км. Также впервые в мире разработан режим автоматического сопровождения ведущего.

Комплектуется оптико-электронным модулем, газоанализатором, дозиметром, боевыми системами или устройствами нейтрализации боеприпасов.