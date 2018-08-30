ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
Роботизированная многофункциональная платформа.
Источник: kalashnikov.media
Спектр применения новой разработки не ограничен: от эксплуатации при выполнении аварийно-спасательных работ, до выполнения специальных операций, доставки грузов, исследования и сбора радиотехнической и химической информации в районе заинтересованности.
Платформа отличается от всех аналогов благодаря уникальной системе управления и передачи видеоинформации через беспилотное воздушное судно на удалении до 60 км. Также впервые в мире разработан режим автоматического сопровождения ведущего.
Комплектуется оптико-электронным модулем, газоанализатором, дозиметром, боевыми системами или устройствами нейтрализации боеприпасов.
29.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат Калашников Media
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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1 комментарий
№1
ID: 1949
30.08.2018 13:13
А для десанта ещё такую машинку бы да оснастить аэронавигацией, ночными прицелами, камерами, лёгким оружием - баба Яга с пулемётом и гранатами... :о))
https://www.youtube.com/watch?v=ExAY2kYvkpQ
https://www.youtube.com/watch?v=ExAY2kYvkpQ
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