Юрий Пустовгаров: «Сейчас на военных приходится примерно половина всех собираемых на КВЗ вертолетов»

Руководство КВЗ обещает в конце года перевести трудовой коллектив на 7-дневную рабочую неделю

Завершившийся накануне в подмосковной Кубинке Международный форум «Армия-2018» оставил двоякое впечатление: с одной стороны, Минобороны РФ подписало на предстоящие несколько лет госконтракты на 132 млрд с федеральными холдингами, а с другой стороны, татарстанские предприятия как бы остались где-то в стороне от перспективных проектов. Есть ли у КВЗ перспективы на увеличение контрактов с Минобороны РФ? Об этом — в интервью с управляющим директором «Казанского вертолетного завода» Юрием Пустовгаровым.

«Вторая новинка — полицейский «Ансат»

— Юрий Леонидович, что нового вы привезли для показа военным?

— Мы демонстрируем известные и надежные вертолеты Ми-17, но уже в новом облике. Модель Ми-17В-5 — это новая экспортная модификация, которая изготовлена в соответствии с требованиями инозаказчиков. Она обладает композитными лопастями, X-образным винтом управления и оборудована современными навигационными системами, которые позволяют летать ночью и защищаться от ракет. На сегодняшний день КВЗ, входящим в холдинг «Вертолеты России», выпущено более 11 тысяч вертолетов этого семейства. И вторая новинка — полицейский «Ансат». Он предназначен для патрулирования и охраны местности. В отличие от предшествующих модификаций, он оборудован различными приспособлениями, помогающими работать в комплексе по охране правопорядка и выполнять спасательные функции.

Могу сказать, что в этом году КВЗ досрочно передал Минобороны России очередную партию из пяти военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 с новейшим комплексом бортовой обороны в рамках государственного оборонного заказа. Техника успешно прошла необходимые испытания и была принята военным представительством Минобороны России. Машины под управлением экипажей вертолетчиков уже прибыли в места своего постоянного дислоцирования и приступили к выполнению задач по предназначению. На этих вертолетах установлена новая система создания пассивных помех. Также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения. Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 — новая версия вертолета Ми-8МТВ-5, усовершенствованного с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. В этом году запланированы поставки еще нескольких партий вертолетов, которые находятся на разных стадиях производства. В соответствии с гособоронзаказом 2018 года холдинг «Вертолеты России» рассчитывает поставить около новые вертолеты, в том числе воздушные суда типа Ми-8.

«В соответствии с гособоронзаказом 2018 года холдинг «Вертолеты России» рассчитывает поставить новые вертолеты, в том числе воздушные суда типа Ми-8».

— Нужны ли еще «Ансаты» военному ведомству?

— Для Минобороны РФ мы поставляем учебные «Ансаты» для обучения пилотов. Уже на сегодня летает и находится на вооружении 50 машин. В учебном центре Министерства обороны на них летают курсанты, машины имеют хороший налет, наработку часов, и все хвалят этот вертолет.

«Это страшная военная тайна»

— В конце этого года КВЗ должен представить опытный образец тяжелого вертолета Ми-38…

— Нет, мы должны начать сертификационные полеты, и мы их начнем.

— Тогда в какой стадии находится эта подготовительная работа?

— Это страшная военная тайна (смеется). Ну, смотрите! Когда выкатывается первая серийная машина, тогда из этого делается шоу. А эта — в работе. Над ней еще работать и работать. Поэтому из этого шоу точно не будет никакого.

— В каком объеме Минобороны загружает КВЗ?

— В настоящее время на военных приходится примерно половина всех собираемых на КВЗ вертолетов. Остальное производится по экспортным контрактам. Я считаю, что 50 на 50 — это идеальное соотношение для финансовой устойчивости предприятия.

— Можно ли говорить о том, что в будущем заказы военных увеличатся с учетом поставок Ми-38?

— У нас есть хороший план, который связан с Ми-38 и «Ансатом». Но для устойчивости надо стоять на двух ногах, а не на одной ноге. Было бы идеально, если бы было 50 на 50. Мы будем стараться придерживаться этой линии.

«В настоящее время на военных приходится примерно половина всех собираемых на КВЗ вертолетов. Остальное производится по экспортным контрактам. Я считаю, что 50 на 50 — это идеальное соотношение для финансовой устойчивости предприятия».

— Росавиация обсуждает с руководителями летных училищ возможность обновления парка устаревших Ми-8 поставками легких вертолетов «Ансат»…

— Первый раз слышу, что этим занимается Росавиация. Подобные переговоры — это наша компетенция, и мы ведем их не только с училищами, но также с высшими учебными заведениями и с учебными центрами.

Сейчас рождается большая группировка медицинских «Ансатов». Их количество будет настолько большим, что на них на сегодня просто пилотов нет. Возникает вопрос обучения пилотированию. Для этого нам придется в ближайший год очень сильно напрячься и создать фактически заново учебный центр. Нужно создавать и тренажеры, и системы поддержки эксплуатации. И вполне возможно, что в рамках программы развития санитарной авиации будет заключен ряд соглашений с эксплуатантами и с кем-то из гражданских авиационных заведений. Знаю, что эта работа идет. Это будет обязательно. Без этого вертолет не сможет жить.

— Удалось ли оптимизировать стоимость вертолета «Ансат»?

— Сейчас работа по оптимизации в самом разгаре.

«Знают только два человека: один — там, один — здесь»

— В связи с программой медицинских «Ансатов» обсуждалось участие 34 регионов РФ и предполагалось, что увеличится количество регионов, и, соответственно, КВЗ получит возможность увеличить производство…

— Не обсуждалось. Речь идет только о формировании этой программы, первичные документы выпущены, поручения даны, на 34 региона еще окончательных документов нет. Есть только документ, устанавливающий, кто будет эту функцию выполнять. Сейчас идет подготовка экономических и финансовых решений о запуске этой программы. Эта программа будет идти как минимум 2—3 года. Потом она должна иметь продолжение. Мы надеемся на то, что на 5—6 лет будем иметь твердый заказ по этой программе.

— Хотелось бы задать еще один «секретный» вопрос. Сейчас общались с вашими индийскими коллегами (речь идет о ведущей индийской авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited («Хиндустан Аэронотикс», — прим. авт.), HAL экспонировала на выставке несколько макетов собственных вертолетов. Представители рассказали, что к 15 сентября Минобороны Индии должна быть согласована цена контракта с Россией.

— Здесь нет индийских коллег, с которыми можно это обсуждать.

«Программа медицинских «Ансатов» будет идти как минимум 2—3 года. Потом она должна иметь продолжение. Мы надеемся на то, что на 5—6 лет будем иметь твердый заказ по этой программе»

— Значит, это те, кто знает…

— Никто не знает. Знают только два человека: один — там, один — здесь. Но когда они встретятся….

— А по поводу 15 сентября вы что-то скажете?

— Абсолютно непонятная дата, ни к чему не привязана. Следующая дата — смотрите, когда будут большие визиты… Как мне известно, 15 сентября никто ни к кому не едет в гости.

— Когда КВЗ выйдет из режима неполной рабочей недели? Вот Улан-Удэнский авиазавод работает в полную силу. А вы почему нет?

— Согласно подписанному мной приказу, в сентябре мы перейдем на полную рабочую неделю. Приезжайте на завод в пятницу — вы увидите, что наша стоянка забита машинами: режим неполной рабочей недели коснулся далеко не всех сотрудников. А в конце года придется и по 7 дней в неделю работать.

Луиза Игнатьева