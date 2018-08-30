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30.08.2018
Военный паритет

ВМС США поддерживают потенциал спасения экипажей ПЛ

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Спуск модуля SRDRS
Спуск модуля SRDRS для спасения экипажа аргентинской ПЛ San Juan.
Источник: www.upi.com

Компания Phoenix International получила контракт на сумму 29,9 млн долл США на техническое обслуживание и эксплуатацию флотских спасательных устройств ВМС США (SRDRS - Submarine Rescue Diving and Recompression System), сообщает источник 29 августа.

Контракт включает в себя и работы в интересах ВМС Малайзии, они будут проводиться в Сан-Диего (Калифорния), будут завершены к августу 2019 года. Спасательный модуль под давлением входит внутрь терпящей бедствие подводной лодки, может вмещать 16 человек, в силу малых размеров (длина 49 футов) может транспортироваться небольшими кораблями и даже самолетами. Рабочая глубина использования 2000 футов.

В настоящее время разрабатывается система репрессуризации для гипербарического восстановления спасенных моряков, возвращаемых на поверхность.

www.upi.com

29.08.2018
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Страны
Малайзия
США
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