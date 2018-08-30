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30.08.2018
Военный паритет

ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР

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ATR-42-500 и ATR-72-500
Совместный полет самолетов ATR-42-500 и ATR-72-500.
Источник: avia-simply.ru

Авиастроительная компания ATR прогнозирует в предстоящие 20 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) спрос на турбовинтовые самолеты в количестве 1000 единиц, сообщает источник 29 августа. Новые самолеты будут использоваться на новых маршрутах, полагает компания.

По прогнозам, около 820 самолетов будут иметь вместимость 70 пассажиров, остальные - 50 мест. В прошлом году было сообщено, что в Индонезии было организовано 36 новых маршрутов, 12 на Филиппинах и четыре в Таиланде. Ожидается большой спрос на турбовинтовые самолеты в Тайване и Австралии, где должен быть заменен большой парк устаревших турбопропов.

Это хорошая новость для компании, прогнозируется также строительство новых аэропортов для турбовинтовых самолетов в регионе АТР.

www.flightglobal.com

29.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Таиланд
Тайвань
Филиппины
Компании
Leonardo
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