ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР

Авиастроительная компания ATR прогнозирует в предстоящие 20 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) спрос на турбовинтовые самолеты в количестве 1000 единиц, сообщает источник 29 августа. Новые самолеты будут использоваться на новых маршрутах, полагает компания.

По прогнозам, около 820 самолетов будут иметь вместимость 70 пассажиров, остальные - 50 мест. В прошлом году было сообщено, что в Индонезии было организовано 36 новых маршрутов, 12 на Филиппинах и четыре в Таиланде. Ожидается большой спрос на турбовинтовые самолеты в Тайване и Австралии, где должен быть заменен большой парк устаревших турбопропов.

Это хорошая новость для компании, прогнозируется также строительство новых аэропортов для турбовинтовых самолетов в регионе АТР.

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