"Титусы" для чешской армии

Министерство обороны Чехии заключило контракт на поставку 62 полноприводных бронированных автомобилей Titus, совместно разработанных французской компанией Nexter Group и чешским производителем автомобилей Tatra Trucks для сборки на объекте местной оборонной компании Eldis Pardubice, сообщает источник 28 августа.

"Приобретение автомобилей "Титус" уже несколько лет является одним из приоритетов наших военных, солдаты нуждаются в этой технологии, и моя цель - успешно и быстро завершить этот проект”, сказал министр обороны Чехии Любомир Метнар.

Министерство решило заменить подрядчика с Tatra Export на Eldis Pardubice после того, как первая компания не смогла получить соответствующее разрешение на безопасность, включая лицензию от Nexter Systems. Поставки автомобилей запланированы на 2020-2025 годы, сообщил министр. Стоимость контракта оценивается примерно в 6,7 млрд крон (303,1 млн долл США).

"Татра экспорт" и "Эльдис Пардубице" входят в состав гигантской оборонной компании Czechoslovak Group, автомобиль Titus создан на шасси грузовика Tatra. В 2017 году "Чехословацкая Группа" сообщила о продажах более 24 млрд крон, количество персонала около 8 тысяч человек.

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