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30.08.2018
Военный паритет

Яркое космическое будущее Великобритании

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Космическое агентство Великобритании (UCSA)
Космическое агентство Великобритании (UCSA).
Источник: UCSA

Великобритания решила стать серьезным игроком на космическом рынке, сообщает источник 24 августа. К 2030 году страна может запустить около 2 000 спутников (берется период 2021-2030 годов).

В докладе Frost and Sullivan говорится, что страна очень хорошо подходит для запуска легких спутников на популярные полярные и солнечно-синхронные орбиты. Строится космодром в Сазерленде (Шотландия).

Большой вклад в конкурентные возможности страны в космической сфере могут дать следующие факторы - Великобритания строит больше легких спутников чем любая другая европейская страна, а Глазго является городом, который строит больше спутников, чем любой другой европейский город.

Космодром в отдаленной сельской части Сазерленда будет разработан компанией Highlands and Islands Enterprise (HIE). Совет директоров HIE одобрил инвестиции в размере 9,8 млн фунтов стерлингов из требуемых 17,2 млн фунтов стерлингов для строительства космодрома. Ранее агентство подтвердило, что космодром способен обеспечить около 400 рабочих мест. Это будет сочетание рабочих мест, внутренних инвестиций и возможностей цепочки поставок. В работах по космодрому заинтересована американская компания Lockheed Martin и британская Orbex.

Отмечается, что с космодрома Сазерленд будут запускаться британские ракеты-носители вертикального старта, будет построен центр управления космическими полетами. Космическое агентство Великобритании (UCSA) также заинтересовано в носителях горизонтального старта для запуска спутников.

ukdefencejournal.org.uk

29.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Lockheed-Martin
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