Американская "Стратосферная крепость" получит гиперзвуковое оружие

Тяжелый стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость") является наилучшим кандидатом (среди имеющихся в распоряжении ВВС США самолетов) в качестве основного носителя разрабатываемого американского гиперзвукового оружия, полагает автор The Drive Джозеф Тревитик.

Эксперт отмечает, что в презентации полковника ВВС США Ланса Рейнольдса, представленной в августе этого года на совещании на базе Тинкер (Оклахома), говорится о семи новых вооружениях, которые до 2022-го получат бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1 Lancer. Из них четыре — гиперзвуковое оружие. Речь идет, в частности, о разработках HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) и ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

Тревитик полагает, что B-52 Stratofortress станет "особенно рентабельной стартовой платформой для развертывания такого оружия". "Улучшенный B-52J стал бы, вероятно, лучшим выбором в качестве переносчика гиперзвукового оружия, однако при этом сохранил бы способность легко решать другие обычные и стратегические задачи", — отмечает автор.

В 1952-1962 годы произведено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress. В декабре 2017 года ВВС США обнародовали планы по модернизации этих самолетов, которые должны прослужить до 2050-го. Для этого машины должны, помимо всего прочего, получить новые двигатели, которые на 40 процентов улучшат топливную эффективность.