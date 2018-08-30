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30.08.2018
ТАСС

Выпускник с военным билетом. Как будут работать военно-учебные центры в российских вузах

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

По мнению экспертов, обучать будущих специалистов должны в том числе кадровые военные и специалисты оборонных предприятий, при этом помощь в материальном оснащении должно оказывать и Минобороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Представители российских вузов поддерживают инициативу Минобороны по созданию военных учебных центров на базе гражданских университетов, причем в некоторых из них подобные структуры уже действуют, а другие планируют начать военную подготовку в ближайшее время. Как считают опрошенные ТАСС эксперты, заниматься обучением будущих специалистов должны в том числе кадровые военные и специалисты оборонных предприятий, при этом помощь в материальном оснащении должно оказывать и Минобороны.

Как сообщил ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на встрече главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Хакасии Виктора Зимина с ректорами гражданских вузов, существующие в высшей школе структуры военной подготовки и военные кафедры будут объединены в единые военные центры, выпускники которых получат военный билет, военно-учетную специальность и смогут пойти на военную службу по контракту. Минобороны РФ подготовит соответствующие рекомендации по созданию таких центров для гражданских вузов, отметил Панков.

Универсальный центр

В настоящее время подобные центры в РФ уже есть: например, в Дальневосточном федеральном университете такая структура действует с 2006 года, здесь обучаются более 400 студентов. Выпускники проходят военную службу в воинских частях, участвуют в командно-штабных учениях, дальних морских походах.

"Выпускники Учебного военного центра обязаны отслужить по контракту три года, которые зачисляются в общий трудовой стаж. После офицеры могут продолжить службу в Вооруженных силах либо посвятить себя гражданской профессии", - пояснили в дальневосточном вузе.

Смысл создания новых центров состоит в том, чтобы объединить две структуры, существующие в настоящее время в ряде вузов - уже имеющихся подобных организаций и классических военных кафедр. "Одна структура - это учебный военный центр, который ведет подготовку кадровых офицеров (по окончании обучения они обязаны в течение трех лет пройти военную службу в ВС РФ на офицерских должностях - прим. ТАСС), вторая - военная кафедра, которая ведет подготовку офицеров и сержантов запаса (которые военную службу не проходят - прим. ТАСС). Сейчас Минобороны объединяет эти две структуры под единым командованием и общим названием", - пояснил декан факультета военного обучения Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону Виктор Котельников.

Центры будут создаваться только в тех вузах, где в настоящее время уже существует военная подготовка в каком-либо виде. "Новые структуры (в других вузах - прим. ТАСС) создаваться не будут, потому что есть постановление правительства, которое разрешает вузам, в которых есть военное обучение, обучать студентов тех вузов, в которых военной подготовки нет - то есть обычное образование студент получает у себя в вузе, а военную подготовку может проходить в другом", - добавил он.

Он подчеркнул, что вузовская военная подготовка останется добровольной, проходить ее, как и в настоящее время, будут студенты, заключившие соответствующий договор. Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев также добавил, что в гражданских вузах студентам для посещения занятий в военном учебном центре выделят один учебный день в неделю. Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и военным учебным центром.

Претенденты нашлись

Большинство опрошенных ТАСС вузов не только поддерживают создание таких центров, но и уже готовят соответствующие заявки, например, Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова. "В свое время в вузах-предшественниках - Архангельском государственном техническом университете, Поморском государственном университете были военные кафедры, опыт военной подготовки студентов у нас есть. В военном учебном центре можно будет пройти обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса", - пояснила ТАСС ректор вуза Елена Кудряшова.

Северо-Осетинский государственный университет им. К .Л. Хетагурова (СОГУ) вошел в число шести российских вузов-претендентов на открытие при них кафедр военной подготовки. Ректор вуза, где до 1996 года работала такая кафедра, Алан Огоев уточнил ТАСС, что в сентябре будет принято окончательное решение. В Петрозаводском госуниверситете - опорном вузе Карелии - военная кафедра начнет работу уже с нового учебного года, здесь будут готовить сержантов сухопутных войск.

Кадры и оснащение

Что касается материального и технического оснащения, то, по мнению председателя Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа Николая Пустового, его обеспечивать должно и Минобороны РФ. "Есть определенная специфика [военного] оборудования, его, конечно, надо приобретать Я думаю, Минобороны [должно формировать базу]", - сказал он. По словам Огоева, вопрос обеспечения военной техникой и вооружением планируется проработать вопрос с руководством армии, войсковые сборы учащихся намерены проводить на базе 58-й общевойсковой армии во Владикавказе.

Необходимы будут также учебные классы, компьютерная техника, масса-габаритные модели оружия, наглядная агитация, перечислил начальник военной кафедры Северо-Кавказского федерального университета Владимир Баштовой. "На эти цели, для подготовки солдат и сержантов вуз должен потратить порядка 30 млн рублей", - считает он.

Кроме того, вузам предстоит решить вопрос и с преподавателями. По мнению Пустового, подготовкой, помимо университетских преподавателей, должны заниматься военные специалисты. Как уточнила Кудряшова, Северный Арктический федеральный университет рассчитывает сформировать их штат за счет предприятий ОПК: вуз сотрудничает с северодвинскими предприятиями Объединенной судостроительной корпорацией, Беломорской военно-морской базой Северного флота, космодромом "Плесецк", военными подразделениями, расположенными на архипелаге Новая Земля.

В целом, как считают эксперты, создание военных учебных центров - это важный шаг к созданию современной профессиональной армии. "Такая система поможет обеспечить войска специалистами и создать мобилизационный резерв. Сегодня Российская армия получает современную технику, которой должны управлять специалисты с хорошим образованием", - подчеркнул ректор рязанского университета Андрей Минаев.

29.08.2018
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