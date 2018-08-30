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30.08.2018
ТАСС

"Вертолеты России" создали новый стандарт модернизации Ми-24

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СОУ 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3"
Автономная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник: Михаил Жердев

Представитель холдинга сообщил, что речь идет о менее дорогостоящем варианте боевого вертолета Ми-35М

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал новый стандарт модернизации вертолетов типа Ми-24 (Hind, по классификации НАТО). Винтокрылая машина, получившая обозначение Ми-35П, была впервые представлена на международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2018", прошедшем в подмосковной Кубинке в период с 21 по 26 августа.

"С целью сокращения количества вариантов модернизации боевого вертолета Ми-24, холдинг "Вертолеты России" разработал единый стандарт, получивший обозначение Ми-35П. По сути, он представляет собой менее дорогостоящий вариант боевого вертолета Ми-35М", - сообщил ТАСС представитель "Вертолетов России".

Вертолет Ми-35П оснащен прицельной системой ОПС-24Н-1Л, в состав которой входит длинноволновой матричный тепловизор третьего поколения, телевизионная камера и лазерный дальномер. Кокпит модернизированного вертолета оснащен пилотажно-навигационным комплексом КНЭИ-24Э-1 с многофункциональными дисплеями. Цифровая пилотажная система ПКВ-8-35 существенно увеличивает маневренность и стабильность вертолета. "Модернизированный Ми-35П также оснащен улучшенным прицельным комплексом ПрВК-24-2, который позволяет применять противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 9М120-1 "Атака-ВМ", - сообщил представитель "Вертолетов России".

Модернизированный Ми-35П также оснащен носовой пушечной установкой НППУ-23 с двуствольной автоматической пушкой ГШ-23Л.

Согласно официальным данным "Вертолетов России", дальность модернизированного вертолета Ми-35П составляет 450 км, а динамический потолок - 4500 м. Винтокрылая машина оснащена двумя двигателями ТВ3-117ВМА мощность 2225 л.с. каждый, которые обеспечивают крейсерскую скорость 260 км/ч и максимальную скорость 335 км/ч.

Стоит отметить, что "Вертолеты России" также модернизировали боевой вертолет Ми-35М, который стал способен применять ПТУР 9М127-1 "Вихрь-1".

29.08.2018
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Россия
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Атака
Вихрь-1
ГШ-23
Ми-24
Ми-35
Ми-35М
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