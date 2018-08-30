На учениях "Восток-2018" задействуют все силы Центрального военного округа

Масштабные международные маневры пройдут с 11 по 15 сентября

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН /Челябинская область/, 29 августа. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) в полном составе будут задействованы в ходе масштабных маневров "Восток-2018", которые пройдут в середине сентября. Об этом журналистам в среду сообщил командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Центральный военный округ будет принимать участие в маневрах войск "Восток-2018" в полном своем составе, все войска и все силы округа будут принимать непосредственное участие в маневрах войск. Это беспрецедентные масштабные маневры, в которых мы с гордостью примем участие, где также будут применяться новые формы и способы ведения боевых действий, в том числе полученные в Сирии", - сказал Лапин.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что маневры "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут самыми масштабными за последние 37 лет. В маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.