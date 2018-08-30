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30.08.2018
РИА Новости

Медведев провел совещание о расходах бюджета в сфере национальной обороны

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета в сфере национальной обороны. 29 августа 2018
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета в сфере национальной обороны. 29 августа 2018.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

ГОРКИ, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел очередную встречу из серии совещаний о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года, сообщили в пресс-службе правительства. Темой стали расходы на национальную оборону.

"Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в сфере национальной обороны", - рассказали в пресс-службе главы кабинета министров.

В совещании приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр экономического развития Максим Орешкин.

29.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Силуанов Антон
Шойгу Сергей
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