Медведев провел совещание о расходах бюджета в сфере национальной обороны

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета в сфере национальной обороны. 29 августа 2018.

ГОРКИ, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел очередную встречу из серии совещаний о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года, сообщили в пресс-службе правительства. Темой стали расходы на национальную оборону.

"Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в сфере национальной обороны", - рассказали в пресс-службе главы кабинета министров.

В совещании приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр экономического развития Максим Орешкин.