Украина милитаризирует Азовское море

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко в связи с проведением военно-штабных учений "Шторм-2018" заявил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении, говорится на странице ВМС Украины в Фейсбуке.

В среду, 28 августа, на Украине стартовали совместные командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВС Украины с другими военными подразделениями и правоохранительными органами "Шторм - 2018". К учениям помимо украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, ВВС, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины. В ходе учений будет отрабатываться управление войсками и стабилизационные действия при обороне Черноморского побережья.

"Обучение по управлению войсками во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью совершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике, - отметил командующий Военно-морских мил Украины адмирал Игорь Воронченко. - Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и оперативной совместимости с другими органами управления".

Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражения воздушного нападения противника, перегруппировка войск, подготовку районов к выполнению задач и противодействию подводно-диверсионным операциям.

Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей в целях обеспечения мирной деятельности в акватории Азовского моря.

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