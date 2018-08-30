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30.08.2018
ИноСМИ

Украина намерена приобрести у США комплексы ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник: © DoD / Glenn Fawcett

Украина подала официальный запрос в Вашингтон по поводу приобретения систем противовоздушной обороны стоимостью 750 миллионов долларов за одну единицу. Всего Украина ланирует закупить как минимум три комплекса ПВО для украинской армии. Об этом в эфире радио "Новое время" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - отметил он. Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "наивысшем и высоком уровне", а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

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29.08.2018
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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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