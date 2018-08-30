Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники

По сообщениям китайского издания «Феникс», Россия планирует закупить вооружение у Китая. На прошедшем военно-техническом форуме «Армия-2018» Поднебесная представила модель нового фрегата, который напоминает французский «Мистраль» и предназначается для поставок в Россию. В условиях обострения отношений с Западом Москва разворачивается на Восток, а Пекин спускает на воду новые корабли.

21 августа на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2018", организованного Министерством обороны России в подмосковной Кубинке, Китай продемонстрировал образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе: основной боевой танк VT-4 и VT-5, современную 155-мм артиллерийскую установку модели PLZ-52, противотанковые ракеты HJ-12. Также вниманию российской публики были представлены образцы боевого, тылового оборудования и средства связи, произведенные более чем 10 китайскими компаниями, которые принимали участие в мероприятии. Одной китайской судостроительной компанией на форуме была представлена экспортная модель фрегата 054А, носящая название 054АЕ, а также макеты универсального десантного корабля и корабля, предназначенного для использования в прибрежных районах. Одним словом, Китаю удалось продемонстрировать образцы крупной военной техники, в импорте которой Россия может быть очень заинтересована.

Ознакомившись с китайской экспозицией, можно разглядеть ее очевидную направленность на Россию. Во-первых, это экспортная модель фрегата класса 054АЕ, где буква Е на конце как бы намекает, что данная модель была модифицирована специально для России ("Россия" по-китайски начинается на Е- Éluós - прим. ред.). Принимавший участие в Российско-Китайских учениях "Морское взаимодействие-2017" фрегат 054А показал себя наилучшим образом и привлек внимание российской стороны своим превосходным внешним видом и усовершенствованным функционалом. Как считают российские военные эксперты, флоту сейчас остро необходима модернизация, и спасти ситуацию сможет фрегат 054А.

Во-вторых, это новая экспортная модель универсального десантного корабля, водоизмещением в 20 тысяч тонн, на первый взгляд, немного напоминающего французский "Мистраль". Всем известно, что из-за ухудшения отношений между Россией и США, Франция так и не отослала уже построенные "Мистрали" России, а перепродала их Египту, лишив Россию шанса укрепить свои силы на море. Россия уже давно утратила способность производить крупные корабли, до настоящего момента не имела возможности своими силами обеспечить флот подобными кораблями, приходилось закупать их у других стран. Таким шансом не замедлил воспользоваться Китай и представил на форуме модели кораблей, в которых так нуждается Россия. По сообщениям, в Китае уже произведено четыре универсальных десантных корабля модели 075, водоизмещением в 40 тысяч тонн.

В-третьих, многофункциональные инфракрасные тепловизоры, экспорт которых в Россию наиболее перспективен. Еще до начала ухудшения отношений с Западом, основная масса инфракрасных приборов для военной техники закупалась Россией во Франции. Сейчас на поставки инфракрасного оборудования наложен запрет. Китай же основательно взялся за развитие этой области и вскоре совершил в ней технологический прорыв, повысив качество выпускаемых инфракрасных приборов для военной техники до западного уровня. Так что почти все инфракрасные приборы, установленные на российских танках, военных вертолетах и машинах разведки были произведены в Китае и спасли положение после запрета на поставки из Франции.

По мнению аналитиков, военно-технический форум "Армия-2018" - отличная возможность для России познакомиться с китайскими военными технологиями, что стало особенно важным в условиях западных санкций и ухудшающихся возможностей материально обеспечить свою армию. Целью китайских военных предприятий, представивших на форуме фрегат 054А, универсальный десантный корабль и инфракрасное оборудование, был вовсе не сбыт товара. Основная цель - расширение сотрудничества в области обороны с попавшей под западные санкции Россией, и представленные модели техники тому подтверждение. Китайская сторона преисполнена надеждой, что военное сотрудничество между двумя странами в будущем станет двусторонним.

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