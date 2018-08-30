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30.08.2018
Военное обозрение

США создают над Сирией бесполётные зоны

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Ближневосточные СМИ публикуют материалы, в которых говорится о том, что США решили существенно закрепить своё военное присутствие на севере Сирийской Арабской Республики. Турецкая газета Yeni Safak публикует статью, в которой рассказывается, что американцы готовятся разместить в северной части Сирии системы ПВО-ПРО. Издание при этом ссылается на бывшего командующего так называемой Военной ассамблеи провинции Дейр-эз-Зор Ф.аль-Эсмера.

По словам этого человека, США предпринимают усилия для создания бесполётных зон над САР. Напомним, что Вашингтон ранее действительно заявлял о готовности создания бесполётных зон. Причём прекрасно известно, к чему в конечном итоге привело создание таких зон над Ливией.

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На данный момент, как сообщает упомянутое турецкое издание, американские военнослужащие развернули на подконтрольных курдским формированиям районах Сирии три радиолокационные станции, а также установили систему иных радиолокационных средств.

Другое турецкое издание (газета Hurriyet) добавляет, что в городе Кобани США развернули средства ПВО, контроль над которыми передан вооружённому крылу так называемой Партии демократического единства (курдские формирования). Средства ПВО США размещены и в районе Эш-Шаддад (северо-восток САР). В Эш-Шаддаде размещается одна из американских военных баз в Сирии.

В Турции считают, что такая военная активность США может ставить под угрозу турецкую безопасность. В российском Минобороны заявления о попытках США создать над отдельными районами Сирии бесполётные зоны не комментируют.

29.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
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