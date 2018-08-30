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30.08.2018
Военное обозрение

КНР просит о помощи: эксперты из РФ протестируют новый ракетный двигатель

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КНР попросила Россию дать экспертную оценку двигателям для сверхтяжелой ракеты, созданной китайскими инженерами. Речь идет о силовой установке, аналогичной российскому РД-180. Об этом сообщает издание ИноСМИ.ру со ссылкой на китайскую прессу.

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Испытания этого агрегата проводятся впервые, и китайцы не спешат с выводами о технической стороне вопроса. Ракета-носитель с такими двигателями может быть использована для полетов на Луну.

Несмотря на то, что сотрудничество двух стран в космической сфере расширяется, Россия всё еще неохотно делится передовыми технологиями с Китаем. Ранее, например, Пекин неоднократно обращался к Москве с просьбой о поставках двигателя РД-180, однако российская сторона постоянно уклонялась от сделки. Что же касается США, которые периодически расширяют антироссийские санкции, то Россия не может прекратить с ними сотрудничество и продолжает подписывать контракты – в июле заключен очередной договор на поставку шести двигателей РД-180, говорится в статье.

Отсутствие российских агрегатов заставляет китайских конструкторов проводить собственные исследования и разработку ракетного двигателя для новой сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9". Китайский двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде, получил обозначение YF460 и может быть выпущен уже в текущем году. Однако китайские специалисты опасаются, что могут встретиться с рядом трудностей при реальном запуске ракеты-носителя.

По мнению аналитиков, подписанные недавно договоры между Москвой и Пекином о техническом сотрудничестве, прокладывают сторонам широкую дорогу в космос. Можно надеяться, что КНР в скором времени сможет получить РД-180, а российские эксперты, приглашенные Китаем, помогут провести экспертизу двигателя YF460. Всё это в полной мере демонстрирует уровень высокого доверия к РФ со стороны китайского руководства, заключает издание.

29.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
РД-180
Проекты
Луна
Чанчжэн
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