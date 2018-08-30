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30.08.2018
Военное обозрение

Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?

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Украина намерена приобрести американские комплексы противовоздушной обороны. Об этом накануне заявил в эфире украинской радиостанции "Новое Время" Валерий Чалый, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Как сообщил украинский посол, соответствующий запрос на покупку систем ПВО уже отправлен в Вашингтон.

Википедия

Украинские власти планируют приобрести как минимум три таких системы, общая стоимость которых составит 2 млрд 250 млн долларов.

Валерий Чалый отметил, что приоритетными направлениями в развитии обороны страны на сегодняшний день являются военно-воздушное и морское пространства.

По словам украинского дипломата, ещё в Брюсселе, где в июле проходил саммит стран-участниц НАТО, президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом озвучил свои планы относительно покупки американских комплексов ПВО (судя по всему, речь идёт о комплексах Patriot). Кроме того, этот вопрос обсуждался с американским советником по нацбезопасности Джоном Болтоном в один из его недавних визитов на Украину.

"Для обеспечения оборонной способности Украины военным также нужны беспилотники, контрснайперские системы и контрбатарейные радары", - добавил Чалый.

Всего за текущий год Украине было поставлено оружия на сумму в 40 миллионов долларов. Основными поставщиками для незалежного государства были и остаются США, Литва, Канада и Великобритания.

Откуда у Украины возьмутся средства в размере 2 с лишним млрд долларов на закупку американских комплексов ПВО и на вероятные ракетные пуски, при учёте того, что каждый обходится примерно в 3 млн долларов, посол Чалый не сообщает.

29.08.2018
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Страны
Великобритания
Канада
Литва
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
30.08.2018 12:53
все просто - им дадут кредит, США заинтересованы в вооружении подконтрольной страны у границ РФ. Это все равно что США бы у нашего края стояли и вооружались, только тут нельзя сказать что это они - это НЕ-ЗА-ВИ-СИ-МОЕ государство!
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