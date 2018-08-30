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30.08.2018
Военное обозрение

В США распространяют чертежи оружия для 3D-печати. Напечатал - и в бой...

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Одна из американских компаний решила разместить в Интернете в режиме платного доступа чертежи, по которым можно создавать огнестрельное оружие различных типов с помощью технологии 3D-печати. Компания Defense Distributed сделала публикацию на фоне появления в США судебного решения о продлении запрета на предоставление материалов подобного рода в режиме общего доступа.

depositphotos.com

В суде сочли небезопасным размещение в режиме общего доступа сведений, который позволили бы фактически любому человеку создавать огнестрельное оружие у себя дома, купив 3D-принтер.

Однако в упомянутой выше компании, как сообщает "Эй-Би-Си", заявили, что судебного решения не нарушают. Аргументация носит следующий характер:

Суд отмечает, что информацию нельзя размещать в Интернете в режиме общего доступа. Но мы в режиме общего доступа её и не размещаем. Наш контент платный. Мы только после оплаты отсылаем клиентам чертежи или диски с соответствующей информацией.

Отмечается, что число клиентов растёт.

Ранее руководство Defense Distributed подавало в суд на американскую администрацию, заявляя, что решение о запрете на публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере "нарушает конституционные права компании на ведение бизнеса".

В США легализовано хранение огнестрельного оружия для граждан. Однако в последнее время проявила себя тенденция роста американцев, выступающих за ужесточение законов. Основная причина – участившееся число расстрелов со стороны владельцев огнестрела. Недавний инцидент – стрельба в штате Флорида, где проигравший "киберспортсмен" (24-летний Дэвид Кац) открыл огонь на поражение, убив двоих и ранив 9 человек.

29.08.2018
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